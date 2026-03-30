Skandal fotoğraf! Savaşı kışkırtıp soluğu Disney World'de aldı

ABD’de hükümet krizi sürerken Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Disney World’de görüntülenmesi tartışma yarattı. ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının en güçlü savunucularından biri olarak bilinen Graham’ın, kriz ortamında tatil yapması eleştirilere neden oldu.

İRAN SAVAŞININ ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN

Graham, uzun süredir İran’a karşı askeri müdahaleyi savunan isimler arasında yer alıyor. Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırı kararını destekleyen senatör, hatta ABD’nin İsrail ile birlikte savaşa girmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Ayrıca Graham’ın, Washington’ın İran’a karşı daha sert adımlar atmasında etkili olduğu ve savaşın en “şahin” destekçilerinden biri olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

DİSNEY’DE RAHAT GÖRÜNTÜLER

Graham’ın Orlando’daki Disney World’de yer alan Chef Mickey’s restoranında kahvaltı yaptığı, çevresindekilerle sohbet ederek vakit geçirdiği belirtildi. Görgü tanıkları, senatörün oldukça rahat ve keyifli bir görüntü sergilediğini aktardı.

“TOPLANTIYA KATILDIM” SAVUNMASI

Graham, Güney Florida’da Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff ile Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi üzerine bir toplantıya katıldığını, ardından Orlando’ya arkadaşlarıyla buluşmak için geçtiğini açıkladı.

TEPKİLER ARTIYOR

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle binlerce federal çalışan maaş alamazken, savaşın en güçlü savunucularından birinin tatilde görüntülenmesi kamuoyunda tepki çekti.