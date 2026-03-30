İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı'nda 1 ay geride kaldı.

GECE BOYUNCA SALDIRILAR SÜRDÜ

Dün gece İsrail, İran'ın enerji altyapısına saldırdı. Gece boyunca Tahran'ın büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken sabah saatlerinde İran Enerji Bakan Yardımcısı, gece boyunca meydana gelen hasarın ardından Tahran ve Elbruz eyaletinde elektriğin tamamen yeniden verildiğini söyledi.

İsrail ordusu da gece boyunca İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. İsrail ordusu, kendisinin de Tahran genelinde İran rejiminin altyapısına saldırdığını açıkladı.

İran'ın Tebriz Petrokimya Şirketi de ABD-İsrail'in sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda tesislerinin bazı bölümlerinin hedef alındığını bildirdi.

İRAN, HAYFA'DAKİ RAFİNERİYİ VURDU

Sabah saatlerinde ise İran ve Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi vuruldu. Savaşın başından bu yana 2. kez vurulan rafineriden dumanlar yükseliyor.

AYNI ANDA 10 NOKTA VURULDU

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.

İSRAİL’İN EN BÜYÜK ENERJİ TESİSLERİNDEN BİRİ

Vurulan tesisin, İsrail’in en büyük petrol rafinerisi olduğu ve ülkenin yakıt üretiminin önemli bir bölümünü karşıladığı biliniyor. Aynı zamanda jet yakıtı, dizel ve petrokimya üretiminin merkezi konumunda bulunuyor.