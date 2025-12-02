Haberler

Karadeniz'deki gemiye kim saldırdı? Karadeniz'deki gemi hangi ülkeye ait?

Karadeniz'deki gemiye kim saldırdı? Karadeniz'deki gemi hangi ülkeye ait?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de güvenlik endişeleri artıyor: Son günlerde peş peşe yaşanan gemi saldırıları, uluslararası deniz taşımacılığı için alarm veriyor. Rusya'dan Gürcistan'a seyreden MIDVOLGA-2 tankeri, Türk münhasır ekonomik bölgesinde hedef alındı. Peki, Karadeniz'de gemiye kim saldırdı neden saldırdı? Karadeniz'deki gemi hangi ülkeye ait? Detaylar haberimizde!

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde yaşanan gemi saldırıları, bölgedeki deniz taşımacılığı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 tankeri, Türk münhasır ekonomik bölgesinde saldırıya uğradı. Peki, Karadeniz'de gemiye kim saldırdı neden saldırdı? Karadeniz'deki gemi hangi ülkeye ait? Detaylar...

KARADENİZ'DE GEMİYE KİM SALDIRDI?

Karadeniz, geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılarla bir kez daha uluslararası gündemin odağı haline geldi. Son günlerde bölgedeki deniz trafiğinde artan saldırılar, özellikle ticari ve tanker gemilerini hedef alıyor. Geçtiğimiz günlerde Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli gemilere yapılan saldırıların ardından, bu kez ayçiçek yağı yüklü bir gemi saldırıya uğradı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıya uğrayan gemi MIDVOLGA-2, Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeydi ve Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde, kıyılardan yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya maruz kaldı. Olayda gemi personelinin sağlık durumu iyi olarak bildirildi ve herhangi bir yardım talebinde bulunulmadı.

Uzmanlar, son dönemde Karadeniz'de yaşanan bu saldırıların bölgedeki deniz güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Saldırıların kimin tarafından gerçekleştirildiği konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, bölgedeki artan gerilim dikkat çekiyor.

Karadeniz'deki gemiye kim saldırdı? Karadeniz'deki gemi hangi ülkeye ait?

KARADENİZ'DEKİ GEMİ HANGİ ÜLKEYE AİT?

Saldırıya uğrayan son gemi, MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya menşeli olup, Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyordu. Geminin makineleri çalışır durumda ve Sinop'a doğru güvenli şekilde seyirini sürdürüyor. Gemi personeli arasında herhangi bir yaralanma veya olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Daha önce saldırıya uğrayan diğer iki gemi ise Gambiya bandıralıydı. KAIROS tankerinde 25, VIRAT tankerinde ise 20 personel bulunuyordu. Her iki gemide de yangın ve hasar oluşurken, personel sağ salim tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek gemilerin güvenliğini sağladı.

Karadeniz'deki bu olaylar, ticari deniz taşımacılığı ve bölgesel güvenlik açısından ciddi endişeler yaratıyor. Uzmanlar, saldırıların artmasının uluslararası deniz taşımacılığına olumsuz yansıyacağını belirtiyor.

KARADENİZ'DE GEÇMİŞTE YAŞANAN GEMİ SALDIRILARI

Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde iki gemi, KAIROS ve VIRAT, dış etkiyle isabet almıştı. KAIROS tankerinde çıkan yangın sonrası 25 personel güvenli bir şekilde tahliye edildi ve soğutma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

VIRAT tankeri ise yaklaşık 35 deniz mili açıkta saldırıya uğramış, gemideki 20 personelin durumu iyi, ancak makine dairesinde yoğun duman tespit edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her iki gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna bildirmişti.

Bu olaylar, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların artış eğiliminde olduğunu ve bölgesel güvenliğin sağlanmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.