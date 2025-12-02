Karadeniz'deki gemiye kim saldırdı? Karadeniz'deki gemi hangi ülkeye ait?

Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde yaşanan gemi saldırıları, bölgedeki deniz taşımacılığı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 tankeri, Türk münhasır ekonomik bölgesinde saldırıya uğradı. Peki, Karadeniz'de gemiye kim saldırdı neden saldırdı? Karadeniz'deki gemi hangi ülkeye ait? Detaylar...

KARADENİZ'DE GEMİYE KİM SALDIRDI?

Karadeniz, geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılarla bir kez daha uluslararası gündemin odağı haline geldi. Son günlerde bölgedeki deniz trafiğinde artan saldırılar, özellikle ticari ve tanker gemilerini hedef alıyor. Geçtiğimiz günlerde Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli gemilere yapılan saldırıların ardından, bu kez ayçiçek yağı yüklü bir gemi saldırıya uğradı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıya uğrayan gemi MIDVOLGA-2, Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeydi ve Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde, kıyılardan yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya maruz kaldı. Olayda gemi personelinin sağlık durumu iyi olarak bildirildi ve herhangi bir yardım talebinde bulunulmadı.

Uzmanlar, son dönemde Karadeniz'de yaşanan bu saldırıların bölgedeki deniz güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Saldırıların kimin tarafından gerçekleştirildiği konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, bölgedeki artan gerilim dikkat çekiyor.

KARADENİZ'DEKİ GEMİ HANGİ ÜLKEYE AİT?

Saldırıya uğrayan son gemi, MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya menşeli olup, Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyordu. Geminin makineleri çalışır durumda ve Sinop'a doğru güvenli şekilde seyirini sürdürüyor. Gemi personeli arasında herhangi bir yaralanma veya olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Daha önce saldırıya uğrayan diğer iki gemi ise Gambiya bandıralıydı. KAIROS tankerinde 25, VIRAT tankerinde ise 20 personel bulunuyordu. Her iki gemide de yangın ve hasar oluşurken, personel sağ salim tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek gemilerin güvenliğini sağladı.

Karadeniz'deki bu olaylar, ticari deniz taşımacılığı ve bölgesel güvenlik açısından ciddi endişeler yaratıyor. Uzmanlar, saldırıların artmasının uluslararası deniz taşımacılığına olumsuz yansıyacağını belirtiyor.

KARADENİZ'DE GEÇMİŞTE YAŞANAN GEMİ SALDIRILARI

Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde iki gemi, KAIROS ve VIRAT, dış etkiyle isabet almıştı. KAIROS tankerinde çıkan yangın sonrası 25 personel güvenli bir şekilde tahliye edildi ve soğutma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

VIRAT tankeri ise yaklaşık 35 deniz mili açıkta saldırıya uğramış, gemideki 20 personelin durumu iyi, ancak makine dairesinde yoğun duman tespit edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her iki gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna bildirmişti.

Bu olaylar, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların artış eğiliminde olduğunu ve bölgesel güvenliğin sağlanmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.