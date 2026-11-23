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Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen kuvvetli fırtına, sağanak yağışlar ve kar yağışı nedeniyle uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 23 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuzey ilçelerde yoğunlaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yağışların iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı, kıyıdan açıklarda rüzgarın saatteki hızının 75 kilometreye ulaşması öngörülen fırtına şeklinde eseceği kaydedildi.

Hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA