Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 7 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

7 Şubat Pazar günü için açıklanan hava durumu tahminleri, kış mevsiminin etkisini hissettirmeye devam etmesiyle birlikte yakından takip ediliyor. Gün içinde beklenen sıcaklık değişimleri, yağış ihtimali ve rüzgârın şiddeti; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'da yaşayan vatandaşların günlük planlarını şekillendiriyor. İl il beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıntılar merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

7 Şubat Pazar günü İstanbul genelinde kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali öne çıkıyor. Sıcaklıklar kar için yeterince düşük seviyelere inmiyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı öngörülmüyor. Gün boyunca ılıman hava etkisini sürdürürken, yağış beklenmiyor ya da çok sınırlı geçişler görülebilir.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da yüksek kesimler dışında kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Kent merkezinde soğuk hava hâkim olsa da yağışın kar şeklinde olması beklenmiyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkezde kar yağışı ihtimali yok. Hava mevsim normallerine yakın seyrederken, yağış görülse bile yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kar yalnızca yüksek rakımlı bölgelerde görülebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da da kar yağışı beklenmiyor. Bulutlu hava ve zaman zaman hafif yağmur ihtimali gündemde, ancak sıcaklıklar kar için uygun seviyede değil.