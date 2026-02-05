Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 5 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

5 Şubat Perşembe günü için açıklanan hava durumu tahminleri, kış koşullarının etkisini devam ettirmesiyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün boyunca sıcaklık değişimleri, olası yağışlar ve rüzgârın yön ile hızındaki farklılıklar, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayanlar tarafından yakından izleniyor. İl il güncel tahminler haberin devamında sunuluyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

5 Şubat Perşembe günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Kar yağışı beklenmiyor, sıcaklık gün içinde 7–10°C civarında seyredecek. Rüzgâr orta şiddette esecek ve yer yer soğuk hissi oluşturacak.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 5 Şubat'ta hava genellikle açık ve güneşli olacak. Kar yağışı olasılığı bulunmuyor. Sıcaklık gündüz 12–15°C arasında, gece ise 6–8°C civarında olacak.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 5 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim. Kar yağışı beklenmiyor, gündüz sıcaklığı 1–4°C civarında olacak. Rüzgâr zaman zaman soğuk hissi yaratabilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 5 Şubat'ta hava genellikle açık ve güneşli olacak. Kar yağışı yok, gündüz sıcaklığı 16–19°C arasında, gece sıcaklığı ise 7–10°C civarında seyredecek.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 5 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışı olasılığı bulunmuyor. Sıcaklık gündüz 8–11°C civarında, gece ise 2–4°C civarında olacak.