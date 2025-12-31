Kar ne zaman yağacak? 31 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

31 Aralık Çarşamba günü için paylaşılan hava durumu raporları, özellikle bazı bölgelerde kar yağışı olasılığının gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşların ilgisini bu yöne çekti. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde sıcaklık değerlerinin gün boyunca nasıl değişeceği, rüzgârın etkisi ve kar ihtimalinin hangi kesimlerde etkili olabileceği merak ediliyor. İl il güncel hava durumu tahminleri ve son değerlendirmeler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul genelinde kar yağışı beklenmiyor. Gün içinde havanın parçalı bulutlu ve serin seyretmesi öngörülürken, yüksek kesimler dışında kar ihtimali düşük görülüyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Kentte ılıman hava etkisini sürdürürken, yağış ihtimali varsa da bunun yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da kar ihtimali diğer büyükşehirlere göre daha yüksek değerlendiriliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle yüksek ve çevre ilçelerde yer yer karla karışık yağmur veya hafif kar görülebilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkezde kar yağışı beklenmiyor. Ancak Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde kar görülebilirken, şehir merkezinde yağmur ve serin hava etkili olabilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar yağışı olasılığı düşük görünüyor. Havanın bulutlu ve serin geçmesi beklenirken, yüksek kesimler dışında kar ihtimali zayıf.