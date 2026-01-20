Haberler

Kar ne zaman yağacak? 20 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? 20 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
20 Ocak Salı günü Türkiye genelinde beklenen hava durumu, günlük planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Sıcaklık değerleri, olası yağışlar ve rüzgârın etkisi takip edilirken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'da gün boyu etkili olacak hava koşulları merakla izleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak? 20 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

20 Ocak Salı günü için yapılan hava durumu tahminleri, kış koşullarının etkisini hissettirmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Sıcaklık değişimleri, yağmur ve kar olasılıkları ile rüzgârın etkisi bazı bölgelerde belirginleşirken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'da gün boyunca hakim olacak hava koşulları merak konusu. İl il detaylı tahminler ve güncel bilgiler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 20 Ocak Salı günü, kış mevsiminin etkisiyle sıcaklıklar zaman zaman düşüş gösterebilir. Ancak gün boyu kar yağışı olasılığı düşük, daha çok aralıklı yağmur ve soğuk hava etkili olacak.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de havanın genellikle yağışsız geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, kar yağışı olasılığı çok düşük, daha çok bulutlu ve soğuk bir gün yaşanabilir.

Kar ne zaman yağacak? 20 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da 20 Ocak Salı günü kar yağışı ihtimali yüksek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışı beklenirken, gün içinde soğuk ve bulutlu hava hakim olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı olasılığı çok düşük. Hava genellikle parçalı bulutlu ve soğuk, kıyı bölgelerinde ise yağmur ihtimali gündemde.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da hafif kar veya karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağış görülebilir, düşük kesimlerde ise daha çok soğuk ve aralıklı yağmur bekleniyor.

