Kaptan Mustafa Can kimdir, ne iş yapıyor? İTO Mavi Liste adayı Kaptan Mustafa Can kaç yaşında, nereli?

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde Mavi Liste adayı olarak yer alan Kaptan Mustafa Can, denizcilik kariyeri ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Can, meslek hayatının ilk yıllarında farklı gemilerde görev yaptı. Daha sonra denizcilik sektöründeki deneyimini iş dünyasına taşıyan Can, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi. Peki, Kaptan Mustafa Can kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

İTO MAVİ LİSTE ADAYI KAPTAN MUSTAFA CAN KİMDİR?

Kaptan Mustafa Can, Türk denizci ve iş insanıdır. 6 Ekim 1964 tarihinde Çankırı'da doğan Can, eğitimini denizcilik alanında tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden, o dönemdeki adıyla Yüksek Denizcilik Okulu'ndan 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından denizcilik sektöründe çalışmaya başlayan Can, yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli gemilerde üçüncü ve ikinci kaptan olarak görev yaptı. Bu sürenin son üç yılında ise uluslararası sularda Türk bayraklı gemilerde gemi kaptanlığı yaptı. Türk boğazlarında gemi trafik operatörü olarak çalışan Can, kariyerinin bir döneminde liman müdürlüğü görevini de üstlendi.

1990'lı yılların sonunda denizcilik faaliyetlerinden iş dünyasına yönelen Can, sektörde edindiği deneyimi ticari girişimlerine taşıdı. Denizcilik ve savunma sanayisi başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurdu. Ayrıca turizm, tarım ve gıda takviyeleri alanlarında da yatırımlar gerçekleştirdi.

2026 yılında İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde meclis üyeliğine aday olan Kaptan Mustafa Can, seçim sürecinde Mavi Liste ile gündeme geldi.

KAPTAN MUSTAFA CAN NE İŞ YAPIYOR?

Kaptan Mustafa Can, denizcilik ve savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Denizcilik kariyerinin ardından iş dünyasına geçen Can, Güneş Denizcilik ve VEGA Savunma Sanayi Teknolojileri adlı şirketleri kurdu. Bu şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Can'ın faaliyetleri denizcilik ve savunma sanayisiyle sınırlı kalmadı. Turizm sektöründe de yatırımları bulunan Can'ın İstanbul'un Ağva, Şile ve Üsküdar bölgelerinde otelleri bulunuyor. Ayrıca topraksız tarım yöntemiyle üretim alanında faaliyet gösteriyor.

Sahibi olduğu Carmed İlaç şirketinde ise gıda takviyeleri üretimine başladı. Farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla iş hayatını sürdüren Can, sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.

DENİZCİLİKTEN İŞ DÜNYASINA UZANAN KARİYERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Mustafa Can, meslek hayatına gemilerde görev yaparak başladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca farklı gemilerde üçüncü ve ikinci kaptan olarak çalışan Can, son üç yılını uluslararası sularda Türk bayraklı gemilerde kaptanlık yaparak geçirdi.

Denizcilik sektöründe gemi trafik operatörlüğü ve liman müdürlüğü görevlerinde de bulunan Can, 1990'lı yılların sonunda karada ticari faaliyetlere yöneldi. Bu geçişle birlikte denizcilik alanında kazandığı tecrübeyi şirket yönetimi ve yatırımlarıyla birleştirdi.

ŞİRKETLERİ VE YATIRIM ALANLARI

Kaptan Mustafa Can'ın iş hayatındaki faaliyetleri birden fazla sektörü kapsıyor. Güneş Denizcilik ve VEGA Savunma Sanayi Teknolojileri şirketlerini kuran Can, bu şirketlerin yönetiminde görev alıyor.

2010 yılında ortaklığına katıldığı bir gemicilik şirketinin Türkiye'nin en büyük gemi acentesi konumuna ulaştığı belirtiliyor. Turizm alanında Ağva, Şile ve Üsküdar'da otelleri bulunan Can, hidroponik olarak da bilinen topraksız tarımla ilgileniyor. Carmed İlaç bünyesinde gıda takviyeleri üretimi de iş faaliyetleri arasında yer alıyor.

KAPTAN MUSTAFA CAN KAÇ YAŞINDA?

Kaptan Mustafa Can, 6 Ekim 1964 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

KAPTAN MUSTAFA CAN NERELİ?

Kaptan Mustafa Can, Çankırı'da doğdu. Ailesinin kökeni ise Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Karaağaç köyüne dayanıyor.

KAPTAN MUSTAFA CAN EVLİ Mİ?

Kaptan Mustafa Can evlidir ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

KAPTAN MUSTAFA CAN'IN İTO ADAYLIĞI

Kaptan Mustafa Can, 2026 yılında İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliğine aday oldu. İTO seçim sürecinde Mavi Liste adayı olarak yer alan Can, mevcut İTO yönetiminin ekonomik büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Denizcilik kariyerinin ardından farklı sektörlerde ticari faaliyetlerini sürdüren Can'ın İTO adaylığı, iş dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.