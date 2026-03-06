Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor. 2026 Avrupa turnesinin açılışı ise Türkiye'de gerçekleşecek. Hayranları tarafından uzun süredir beklenen bu büyük etkinlik, İstanbul'un en prestijli ve geniş kapsamlı mekanlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek. Peki, Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West konseri bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? Detaylar...

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Kanye West'in İstanbul konseri, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü planlandı. Organizasyon kapsamında kapılar saat 15.00'te açılacak ve yaklaşık 50 bin müziksever bu özel etkinliği izleme fırsatı bulacak. Ünlü rap sanatçısının sahneye çıkış saati ise 21.00 olarak belirlendi.

Bu konser, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa turnesi kapsamında da büyük bir heyecan yaratıyor. Hayranlar, Kanye West'in sahne performanslarını, sahne dekorasyonunu ve özel gösterilerini yakından takip edebilecek. İstanbul'un bu büyüklükte bir etkinliğe ev sahipliği yapması, şehrin kültürel ve müzik turizmi açısından da dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kanye West İstanbul konseri için bilet almak isteyen hayranlar için özel bir ön kayıt süreci başlatıldı. Ön kayıt, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla açılacak ve 9 Mart 2026 Pazartesi saat 15.00'te sona erecek.

Ön kayıt yaptıran katılımcılar, bilet satışlarında öncelikli erişim hakkı elde edecek. Bu süreç, özellikle yoğun talep beklentisi göz önünde bulundurularak hayranlara avantaj sağlamak için tasarlandı. Biletler, ön kayıt sürecinden sonra genel satışa sunulacak ve farklı tribünler ile kategori seçenekleriyle satın alınabilecek.

KANYE WEST KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Henüz Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları resmi olarak açıklanmadı. Ancak etkinliğin stadyum konseri formatında olması ve sahne düzeninin büyüklüğü göz önüne alındığında, farklı tribün ve kategori seçenekleriyle fiyatlandırma yapılması bekleniyor.

Bilet fiyatları, ön kayıt süreci ve genel satış tarihleriyle birlikte organizatör tarafından duyurulacak. Avrupa turnesinin açılışı olması sebebiyle konser, yüksek bir talep görecek ve sınırlı sayıda biletin hızla tükenmesi muhtemel olacak. Hayranların, bilet satış duyurularını takip etmeleri bu nedenle büyük önem taşıyor.