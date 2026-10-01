Kaffe Schütz Kahve Günü KAMPANYASI: 1 Ekim Kaffe Schütz kahve günü kampanyası nedir, nasıl kullanılır?

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1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında kahve markaları ve işletmeler tarafından farklı kampanyalar duyurulurken, Kaffee Schütz de güne özel fırsatını açıkladı. Markanın paylaşımına göre kampanya 1 Ekim boyunca mağazalarda ve online alışverişlerde geçerli olacak. Peki, 1 Ekim Kaffe Schütz kahve günü kampanyası nedir, nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.

KAFFE SCHÜTZ KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI

Kaffee Schütz tarafından yapılan duyuruda, 250 gram çekirdek kahvelerde 2 alana 1, Spezial kahvelerde ise 1 alana 1 bedava fırsatı sunulacağı belirtildi. Kampanyanın 1 Ekim tarihi boyunca geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu açıklandı.

1 EKİM KAFFE SCHÜTZ KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI NEDİR?

Kaffee Schütz'ün 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında duyurduğu kampanya, hem mağazalarda hem de online alışverişlerde geçerli olacak şekilde açıklandı. Kampanya kapsamında 250 gram çekirdek kahvelerde 2 alana 1, Spezial kahvelerde ise 1 alana 1 bedava fırsatı sunuluyor.

Kampanya 1 Ekim tarihi boyunca geçerli olacak. Markanın duyurusunda fırsatların stoklarla sınırlı olduğu da belirtildi. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kahve tutkunlarının 1 Ekim içerisindeki alışverişlerini kampanya kapsamında değerlendirmesi gerekiyor.

Kaffee Schütz'ün duyurusuna göre kampanyanın geçerli olduğu kanallar arasında markanın mağazaları ve online alışveriş kanalı bulunuyor.

KAFFE SCHÜTZ KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?

Kaffee Schütz Kahve Günü kampanyasından yararlanmak isteyenler, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında mağazalardan veya online alışveriş kanalından kampanyaya dahil ürünleri değerlendirebilecek. Markanın açıklamasında kampanyanın 1 Ekim boyunca geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu ifade edildi.

Kampanya kapsamında 250 gram çekirdek kahvelerde 2 alana 1, Spezial kahvelerde ise 1 alana 1 bedava fırsatı bulunuyor. Dolayısıyla kampanyadan yararlanmak isteyenlerin satın almak istedikleri ürünün ilgili kampanya grubunda olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaffee Schütz tarafından yapılan duyuruda kampanyanın hem mağazalarda hem de online alışverişlerde geçerli olduğu belirtildi. Kampanya süresi ise yalnızca 1 Ekim olarak açıklandı.

Kampanyanın öne çıkan detayları:

250 gram çekirdek kahvelerde: 2 alana 1

Spezial kahvelerde: 1 alana 1 bedava

Geçerlilik: 1 Ekim

Geçerli kanallar: Kaffee Schütz mağazaları ve online alışveriş

Kampanya durumu: Stoklarla sınırlı

Kaffee Schütz'ün Dünya Kahve Günü paylaşımında kampanyanın mağazalar ve online alışverişlerde uygulanacağı açıkça duyuruldu.1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında kahve markaları ve işletmeler tarafından farklı kampanyalar duyurulurken, Kaffee Schütz de güne özel fırsatını açıkladı. Markanın paylaşımına göre kampanya 1 Ekim boyunca mağazalarda ve online alışverişlerde geçerli olacak.

Kaffee Schütz tarafından yapılan duyuruda, 250 gram çekirdek kahvelerde 2 alana 1, Spezial kahvelerde ise 1 alana 1 bedava fırsatı sunulacağı belirtildi. Kampanyanın 1 Ekim tarihi boyunca geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu açıklandı.