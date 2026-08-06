İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter neden istifa etmişti?

İzzet Ulvi Yönter'in siyasi kariyeri ve geçmişte üstlendiği görevler, son dönemde yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Yönter'in öz geçmişi, eğitim hayatı ve 2026 yılında yaptığı istifa açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İzzet Ulvi Yönter kimdir? İşte kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler ve görev geçmişi.

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter, 11 Mayıs 1976 tarihinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi. Babası Emirdağ Çiftlik Köyü'nden Cevdet Yönter, annesi ise Tez Köyü'nden Ayşe Dudu Yönter'dir.

Kamu görevlisi kimliğiyle de bilinen Yönter, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Bunun yanı sıra üniversitenin tarih bölümünden de mezun oldu. Akademik çalışmalarını sürdüren Yönter, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmalarını ise Gazi Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi'nde iktisat alanında sürdürdü.

Meslek hayatında Ulaştırma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak görev yapan Yönter, kamu yönetimi alanındaki tecrübesinin ardından aktif siyasete geçti.

Siyasi kariyerinde 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. TBMM'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden yeniden İstanbul Milletvekili seçilen Yönter, aynı zamanda bir dönem MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce bilen İzzet Ulvi Yönter, Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

İZZET ULVİ YÖNTER NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

İzzet Ulvi Yönter’in yasa teklifine imza vermemesi, 27 Mart tarihinde parti yönetiminden ayrılış sürecini yeniden gündeme taşıdı. Yönter, o dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle istifasını duyurmuştu:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."