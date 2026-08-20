İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Şakran Sayfiye Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.28 ile 20.28 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAKLI

Osmangazi Mahallesi’nde, 579/2 Sokak’taki boru arızası nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.45 ile 15.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

Atatürk, Atmaca, Bahçelievler, Barbaros, Ertuğrul, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, İnkılap, İslamsaray, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Talatpaşa, Turabey, Ulucamii ve Zafer mahallelerinde, elektrik şirketinin bakım çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.05 ile 20.05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

DİKİLİ

Bademli Mahallesi’nde, 22 Sokak’ta gerçekleştirilen hat yenileme çalışması nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi uygulanacaktır.

KİRAZ

Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde, İZSU müteahhit ekiplerinin yenileme çalışması sırasında ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.42 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

MENDERES

Çakaltepe Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.16 ile 14.16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde, Gediz Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.54 ile 14.15 arasında basınç düşüklüğü veya yaklaşık 3 saat sürebilecek su kesintisi yaşanabilecektir.

MENEMEN

Irmak ve Zeytinlik mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.40 ile 13.40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

Turabiye Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Orhanlı Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır.