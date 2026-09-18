İzmir su kesintisi! İZSU 18-19 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesinde Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle uygulanacak kesintinin 18 Eylül 2026 saat 16.15 ile 18.15 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Kesintinin 2159 Sokak içerisinde meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtildi.

BEYDAĞ

Beydağ ilçesine bağlı Yukaritosunlar Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. 17 Eylül 2026 saat 15.21 ile 17.00 arasında gerçekleşmesi planlanan kesintinin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

FOÇA

Foça ilçesinin Kazım Dirik Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu meydana gelen arıza nedeniyle 18 Eylül 2026 saat 10.36 ile 13.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanıyor. Kesintiden özellikle mahallenin üst kesimlerinin etkilenebileceği bildirildi.

KONAK

Konak ilçesinde Çimentepe, Duatepe, Hasan Özdemir, Kocatepe, Selçuk, Zaf ertepe, 1. Kadriye, 19 Mayıs ve 2. Kadriye mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle pompaların devre dışı kalması sonucu uygulanacak kesintinin 18 Eylül 2026 saat 15.56 ile 23.00 arasında yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.

MENEMEN

Menemen ilçesinin Göktepe Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 18 Eylül 2026 saat 15.38 ile 18.38 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.

TORBALI

Torbalı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. 18 Eylül 2026 saat 09.45 ile 18.00 arasında uygulanacak kesintinin yaklaşık 8 saat sürmesi bekleniyor. Arıza nedeniyle bölgede su kesintisinin yanı sıra basınç düşüklüğü de yaşanabileceği bildirildi.

URLA

Urla ilçesinde Altıntaş, Camiatik, Hacı İsa, Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Sıra, Şirinkent, Yaka, Yelaltı, Yeni, Yenice ve Yenikent mahallelerinde su kesintisi uygulanacaktır. Gediz kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle Zeytinalanı'ndaki pompaların çalışamaması sonucu meydana gelen kesintinin 18 Eylül 2026 saat 12.30 ile 20.00 arasında yaklaşık 8 saat sürmesi bekleniyor.

ÇİĞLİ

Çiğli ilçesinin Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. 6799 Sokak ile 6794 Sokak kavşağında meydana gelen arıza nedeniyle uygulanacak kesintinin 18 Eylül 2026 saat 14.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 4 saat sürmesi bekleniyor.