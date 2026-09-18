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Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

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Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı
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Sivas’ta ikamet ettikleri apartmanın 4. Katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki T.K.'nin 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile 17 yaşındaki erkek arkadaşı T.S., "cinayet" şüphesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sivas'ta ikamet ettikleri apartmanın 4. Katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki T.K.'nin ablası ve erkek arkadaşı "cinayet" şüphesi ile tutuklanarak cezaevine konuldu.

PENCEREDEN DÜŞEREK CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Kerimçavuş Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. 

Binada ikamet eden 12 yaşındaki otizmli çocuk pencereden zemine düşerek hayatını kaybetti. Düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ABLA İLE ERKEK ARKADAŞINA "CİNAYET" SUÇLAMASI

Çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, cinayet şüphesi ile gözaltına alınan 14 yaşındaki abla S.N.K. ve 17 yaşındaki erkek arkadaşı T.S. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

S.N.K'nin ifadesinde kardeşini attığını itiraf ettiği ileri sürülü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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