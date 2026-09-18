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Güney Kore ve Bangladeş arasındaki hokey maçında yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı

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Asya Oyunları kapsamında Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde Güney Kore milli marşı yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı.

Asya Oyunları kapsamında Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde Güney Kore milli marşı yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı.

Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'nın Gifu kentindeki Gifu Prefectural Green Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşının çalması, Güney Koreli oyuncularda şaşkınlığa yol açtı.

Hatanın fark edilmesinin ardından organizasyon komitesi önce Bangladeş'in, ardından Güney Kore'nin milli marşını çaldı.

Asya Oyunları kapsamında Güney Kore erkekler çim hokeyi milli takımı A Grubu'ndaki ilk maçında Bangladeş'i 5-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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