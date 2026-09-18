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Erzurum Yakutiye'de iki aile arasında silahlı çatışmada polis ve 11 kişi yaralandı

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Erzurum Yakutiye'de iki aile arasında silahlı çatışmada polis ve 11 kişi yaralandı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde husumetli iki aile arasında silahlı çatışma çıktı; olaya müdahale eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağırken polis memurunun durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, olaya müdahale eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı Semti'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi. İki tarafın birbirlerine ateş ettiği olayda, kafasına saçma parçası isabet eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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