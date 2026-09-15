İzmir hava durumu: İzmir'de hava nasıl, bu hafta nasıl olacak? Yağmur var mı?

İzmir'de yeni haftanın hava durumu tahmini belli oldu. Kent genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, vatandaşlar özellikle yağış ihtimalini araştırıyor. " İzmir'de bugün hava nasıl?", " İzmir'de yarın yağmur yağacak mı?" ve " İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak?" soruları öne çıkarken, 5 günlük tahminlerde sıcaklık ve yağış beklentileri merak ediliyor. İşte İzmir il merkezi ve ilçeler için gün gün hava durumu...

İZMİR'DE HAFTA BOYU HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. 14-18 Eylül tarihlerini kapsayan 5 günlük tahminlerde kent genelinde parçalı bulutlu hava öne çıkarken, sıcaklıkların il merkezinde 30 derece civarında olması öngörülüyor. İç kesimlerde ise termometrelerin 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İzmir'in kıyı ilçelerinde hava sıcaklıklarının merkez ve iç kesimlere göre daha düşük olması tahmin ediliyor. Hafta boyunca ilçelere göre sıcaklık değerleri değişirken, özellikle Tire, Bayındır, Ödemiş ve Menderes gibi iç kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

İZMİR MERKEZ

İzmir merkezde haftanın ilk gününde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Pazartesi sıcaklıkların 19-31 derece arasında olması tahmin edilirken, salı 18-31, çarşamba 19-30, perşembe 19-30 ve cuma 20-30 derece bekleniyor. Çarşamba günü havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

ALİAĞA

Aliağa'da beş günlük süreçte parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların pazartesi 20-30, salı 19-31, çarşamba 19-31, perşembe 18-29 ve cuma 18-28 derece olması bekleniyor.

BALÇOVA

Balçova'da sıcaklıkların hafta boyunca 17-31 derece arasında değişmesi bekleniyor. Pazartesi 18-31 derece olan sıcaklıkların salı 17-31, çarşamba 18-30, perşembe 18-30 ve cuma 18-30 derece olması tahmin ediliyor.

BAYINDIR

İzmir'in iç kesimlerinde bulunan Bayındır'da sıcaklıkların kıyı ilçelerine göre daha yüksek seyretmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı ilçede sıcaklıkların hafta boyunca 13-33 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Cuma günü en yüksek sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor.

BAYRAKLI

Bayraklı'da pazartesi 19-31 derece arasında olması beklenen sıcaklıkların salı 18-31, çarşamba 19-30, perşembe 19-29 ve cuma 19-30 derece olması öngörülüyor.

BERGAMA

Bergama'da hafta boyunca sıcaklıkların 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi 18-31, salı 19-30, çarşamba 19-30, perşembe 17-32 ve cuma 17-32 derece tahmin ediliyor.

BEYDAĞ

Beydağ'da parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklıkların pazartesi 15-32, salı 14-32, çarşamba 14-30, perşembe 14-31 ve cuma 14-32 derece olması öngörülüyor.

BORNOVA

Bornova'da hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. İlçede sıcaklıkların 29-31 derece aralığında seyretmesi tahmin ediliyor.

BUCA

Buca'da beş gün boyunca parçalı bulutlu hava bekleniyor. Pazartesi sıcaklıkların 18-30 derece arasında olması, diğer günlerde ise en yüksek sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

ÇEŞME

Çeşme'de kıyı kesiminin etkisiyle sıcaklıkların İzmir merkezine göre daha düşük olması bekleniyor. Pazartesi 20-27, salı 19-28, çarşamba 19-27, perşembe 18-27 ve cuma 19-27 derece tahmin ediliyor.

ÇİĞLİ

Çiğli'de hafta boyunca parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 15-31 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

DİKİLİ

Dikili'de sıcaklıkların pazartesi 19-27, salı 20-29, çarşamba 20-28, perşembe 18-26 ve cuma 19-26 derece olması bekleniyor.

FOÇA

Foça'da sıcaklıkların hafta boyunca 27-29 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Pazartesi 20-28, salı 20-29, çarşamba 20-29, perşembe 19-28 ve cuma 20-27 derece tahmin ediliyor.

GAZİEMİR

Gaziemir'de sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi 18-30, salı 17-30, çarşamba 17-30, perşembe 18-29 ve cuma 18-30 derece tahmin ediliyor.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe'de hafta boyunca parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 18-28 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

KARABAĞLAR

Karabağlar'da pazartesi 20-31 derece sıcaklık bekleniyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların 30-31 derece civarında olması tahmin ediliyor.

KARABURUN

Karaburun'da beş günlük dönemde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 19-29 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

KARŞIYAKA

Karşıyaka'da sıcaklıkların hafta boyunca 29-31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi 18-31, salı 16-31, çarşamba 17-30, perşembe 17-29 ve cuma 17-30 derece tahmin ediliyor.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa'da pazartesi sıcaklıkların 15-30 derece arasında olması bekleniyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

KINIK

Kınık'ta haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Pazartesi ve salı 19-31, çarşamba 19-31, perşembe 18-33 ve cuma 18-33 derece tahmin ediliyor.

KİRAZ

Kiraz'da hafta boyunca parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 30-32 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

MENDERES

Menderes'te sıcaklıkların hafta boyunca 31-32 derece civarında olması bekleniyor. Pazartesi 17-32, salı 15-31, çarşamba 16-32, perşembe 16-32 ve cuma 16-32 derece tahmin ediliyor.

MENEMEN

Menemen'de pazartesi sıcaklıkların 18-30 derece arasında olması bekleniyor. Hafta genelinde en yüksek sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

NARLIDERE

Narlıdere'de parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların hafta boyunca 28-30 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.

ÖDEMİŞ

Ödemiş'te sıcaklıkların 30-32 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi 15-32, salı 14-32, çarşamba 15-30, perşembe 15-31 ve cuma 15-32 derece tahmin ediliyor.

SEFERİHİSAR

Seferihisar'da sıcaklıkların hafta boyunca 28-30 derece civarında olması bekleniyor. Pazartesi 19-29, salı 18-28, çarşamba 18-29, perşembe 18-29 ve cuma 19-30 derece tahmin ediliyor.

SELÇUK

Selçuk'ta pazartesi sıcaklıkların 16-30 derece arasında olması bekleniyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların 27-30 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

TİRE

Tire, yeni haftada İzmir'in sıcaklık açısından öne çıkan ilçeleri arasında bulunuyor. Pazartesi 14-33, salı 13-33, çarşamba 13-32, perşembe 13-33 ve cuma 14-34 derece tahmin ediliyor.

TORBALI

Torbalı'da pazartesi 19-31 derece sıcaklık bekleniyor. Salı 16-31, çarşamba 17-30, perşembe 17-31 ve cuma 17-31 derece tahmin ediliyor.

URLA

Urla'da deniz etkisiyle sıcaklıkların diğer bazı ilçelere göre daha düşük seyretmesi bekleniyor. Pazartesi 20-27, salı 20-26, çarşamba 20-26, perşembe 19-27 ve cuma 20-28 derece tahmin ediliyor.