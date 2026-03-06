İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

06 Mart 2026 tarihinde Bergama ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Aşağıkırıklar Mahallesi'nde elektrik kesintisi saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecektir. Ayvatlar Mahallesi'nde, Ayvatalar Küme Evleri çevresinde kesinti saat 11.00 ile 17.00 arasında uygulanacaktır. Kurfallı Mahallesi'nde İzmir Çanakkale Yolu ve Kurfallı Sokak çevresinde, Zeytindağ, Yenikent, Bozköy, Sarıdere, Tekkedere, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Çalıbahçe ve Koyuneli mahallelerini kapsayan kesinti saat 09.00 ile 10.00 arasında yapılacaktır. Aynı bölgelerde ikinci bir kesinti ise saat 15.00 ile 16.00 arasında uygulanacaktır. İsmailli Mahallesi'nde Bayramcılar Yolu, Yuntdağ Yolu ve İsmailli Küme Evleri ile Bayramcılar Mahallesi'nde elektrik kesintisi saat 09.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecektir. Yortanlı, Çeltikçi, Akçenger, Örenli, Dereköy Hacılar, Pirveliler, Çürükbağlar, Çaltıkoru, Tırmanlar, Eğiller, Dereköy ve Çobanlar mahallelerinde ise kesinti saat 11.00 ile 15.00 arasında uygulanacaktır.

Karşıyaka

06 Mart 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde planlı kesintiler yapılacaktır. Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi'nin bazı sokaklarında elektrik kesintisi saat 09.00 ile 15.00 arasında uygulanacaktır. Bahçelievler Mahallesi'nde Cevdet Bilsay Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecektir. Latife Hanım, Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal, Örnekköy ve İnönü mahallelerinde kısa süreli kesinti saat 01.00 ile 01.15 arasında uygulanacaktır. Aynı bölgelerde ikinci bir kısa süreli kesinti ise saat 16.00 ile 16.15 arasında yapılacaktır. Ayrıca Örnekköy Mahallesi'nde Girne Bulvarı ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi saat 09.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecektir.

07 Mart 2026 tarihinde ise Demirköprü ve Şemikler mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menemen

06 Mart 2026 tarihinde Menemen ilçesinde Gazi Mahallesi'nde İstiklal Caddesi ve çevresindeki sokaklar ile Kemal Atatürk Mahallesi'nde 29 Ekim Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi saat 10.00 ile 16.00 arasında uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde Ulus Mahallesi ile Kemal Atatürk Mahallesi'nin bazı sokaklarında planlı elektrik kesintisi saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecektir.

Seferihisar

06 Mart 2026 tarihinde Seferihisar ilçesinde Turgut, Düzce ve Ulamış mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi saat 09.00 ile 16.30 arasında uygulanacaktır. İhsaniye Mahallesi ile Turgut Mahallesi'nin bazı bölgelerinde kesinti saat 09.15 ile 16.15 arasında gerçekleşecektir. Sığacık Mahallesi'nde ise farklı sokakları kapsayan planlı elektrik kesintileri saat 10.00 ile 16.00 arasında uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde Sığacık Mahallesi'nde benzer bölgeleri kapsayan elektrik kesintileri saat 10.00 ile 16.00 arasında devam edecektir.

Torbalı

06 Mart 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde elektrik kesintisi saat 10.00 ile 12.00 arasında uygulanacaktır. Yeni, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler, Pamukyazı, Arslanlar ve Çaybaşı mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti saat 09.00 ile 15.30 arasında gerçekleşecektir. Yedi Eylül Mahallesi'nde kesinti saat 09.30 ile 13.30 arasında uygulanacaktır. Torbalı ve Alpkent mahallelerinde ise elektrik kesintisi saat 12.00 ile 16.30 arasında yapılacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde Taşkesik, Eğerci, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi saat 09.00 ile 15.30 arasında uygulanacaktır.