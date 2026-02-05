İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Karşıyaka

5 Şubat 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Bahçelievler, Soğukkuyu ve Emek mahallelerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti olacaktır. Mustafa Kemal, Evka-2 ve Ahmet Taner Kışlalı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir. Ayrıca Tuna, Bahçelievler, Tersane, Alaybey ve Bahariye mahallelerinde gece 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti uygulanacaktır. Bahçelievler Mahallesi'nde bazı sokaklarda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ayrı bir bakım çalışması da planlanmıştır.

Bergama

Bergama ilçesinde 5 Şubat 2026 tarihinde farklı mahallelerde bakım çalışmaları yapılacaktır. Karahıdırlı, Gaylan, Armağanlar, Sindel, Maruflar ve Kaşıkçı mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Eğrigöl Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 ve ayrıca 11.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacaktır. Ayvatlar Mahallesi'nde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde 5 Şubat 2026 tarihinde Mektep ve Arıkbaşı mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. İbni Melek OSB, Zeytinova, Toki, İbni Melek ve Karateke mahallelerinde ise 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışması nedeniyle kesinti planlanmıştır.

Buca

Buca ilçesinde Dicle, Barış ve Ufuk mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Dicle ve Barış mahallelerinin bazı sokaklarında yine 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ayrı bir kesinti yapılacaktır. Barış ve Yiğitler mahallelerinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında birden fazla bakım çalışması planlanmıştır. Barış ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde de 12.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Göksu Mahallesi'nde ise 14.30 ile 15.30 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti yapılacaktır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde Tepecik ve Kavakdere mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Akarca Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır.

Menderes

Menderes ilçesinde Kavakdere, Beyler, Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk ve Kuyucak mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çile ve Ahmetbeyli mahallelerinde ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Bayraklı

Bayraklı ilçesinde Muhittin Erener Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Urla

Urla ilçesinde Denizli Mahallesi'nde 14.30 ile 15.30 saatleri arasında iki ayrı planlı kesinti yapılacaktır. İskele Mahallesi'nde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Rüstem ve İskele mahallelerinin bazı sokaklarında ise 09.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti olacaktır. Altıntaş ve Yaka mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması planlanmıştır.

Karaburun

Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde Günaltay Mahallesi'nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Umut ve Kibar mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Umurbey ve Emmioğlu mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menemen

Menemen ilçesinde Gazi ve Kemal Atatürk mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır. 29 Ekim, 9 Eylül ve Günerli mahallelerinde ise 12.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Bornova

Bornova ilçesinde Ümit, Naldöken ve Kavaklıdere mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Çiğli

Çiğli ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı ve Evka-2 mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında birden fazla bakım çalışması planlanmıştır. Aydınlıkevler Mahallesi'nin bazı sokakları da bu kesintilerden etkilenecektir.