İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Güzelbahçe

5 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ile Yelki Mahallesi'nde çok sayıda sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yelki Mahallesi'nde 2719 Sokak'ta ve Çamlı Mahallesi'nde Sağlık Sokak, Kaptan Sokak, Ordu Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Çiçek Sokak, Çamlıca Caddesi, Çam Sokak, Zeytin Sokak, Yasemin Sokak, Yaren Sokak, Ulus Sokak, Saray Sokak, Kültür Sokak, Barış Sokak, Şahin Sokak, Seferihisar Caddesi ve Karakaya Sokak'ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

5 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi, İmbatlı Mahallesi ve Örnekköy Mahallesi'nde çok sayıda sokakta şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Bahçelievler Mahallesi'nde 1671/4 Sokak, 1851/10 Sokak, 1851/12 Sokak, 1851/6 Sokak ve Cevdet Bilsay Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi'nde bazı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Bahçelievler Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Örnekköy ve İnönü mahallelerinde saat 01.00 ile 01.15 arasında ve saat 16.00 ile 16.15 arasında kısa süreli planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bunun yanında Örnekköy Mahallesi'nde saat 09.00 ile 16.00 arasında bazı sokaklarda planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Çeşme

5 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 09.00 arasında Musalla Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Altınkum Mahallesi ve Çakabey Mahallesi'nde çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Ildır Mahallesi, Germiyan Mahallesi, Reisdere Mahallesi ve Şifne Mahallesi'nde birçok sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Çiftlik Mahallesi, Altınkum Mahallesi ve Musalla Mahallesi'nde çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

5 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında Ayvatlar Mahallesi'nde bulunan Ayvatlar Küme Evleri'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında Yenikent Mahallesi başta olmak üzere Tekkedere, Sarıdere, Kurfallı, Koyuneli, Çalıbahçe, Karahıdırlı, Eğrigöl, Cevaplı, Bozköy ve Zeytindağ bölgelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı bölgelerde saat 15.00 ile 16.00 arasında tekrar kısa süreli bir kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Aşağıkırıklar Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında ve Ayvatlar Mahallesi'nde saat 11.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Seferihisar

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında Düzce Mahallesi, Turgut Mahallesi ve Ulamış Mahallesi'nde birçok sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.15 ile 16.15 arasında Turgut Mahallesi Bozyer Küme Evleri ile İhsaniye Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca saat 10.00 ile 16.00 arasında Sığacık Mahallesi'nde birçok sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.