İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bornova

4 Ocak 2026 tarihinde Bornova ilçesinde birden fazla mahallede planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır.

Karacaoğlan Mahallesi'nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Kemalpaşa Mahallesi'nde farklı sokakları kapsayacak şekilde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Tuna ve Meriç mahallelerinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında, Gazi Osman Paşa Mahallesi ile Tuna Mahallesi'nin bazı bölümlerinde yine 13.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde Kemalpaşa, Çınartepe, Ulubatlı, Saygı, Mehmet Akif, Atamer, Aydoğdu, Ufuk ve Çamkule mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Aynı gün Kemalpaşa Mahallesi'nin bazı sokaklarında 11.00 ile 13.00 saatleri arasında ek bir kesinti uygulanacaktır.

Kiraz

4 Ocak 2026 tarihinde Kiraz ilçesinde çok sayıda mahallede planlı şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.

Yeni, Ceritler, Hisar, Cumhuriyet, İstiklal ve Kırköy mahallelerinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi olacaktır.

Ayrıca aynı gün İstiklal, Ceritler, Cumhuriyet, Şemsiler ve Suludere mahallelerinin bazı bölümlerinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında; Yeni Mahallesi'nde ise 10.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

4 Ocak 2026 tarihinde Ödemiş ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bergama

4 Ocak 2026 tarihinde Bergama ilçesinde Göçbeyli, Kadıköy ve Alibeyli mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır

4 Ocak 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde Yakacık, Yusuflu, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Güzelbahçe

5 Ocak 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar

5 Ocak 2026 tarihinde Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde iki ayrı planlı kesinti yapılacaktır.

İlk kesinti 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 13.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Karşıyaka

5 Ocak 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Buca

5 Ocak 2026 tarihinde Buca ilçesi İnkılap Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayraklı

5 Ocak 2026 tarihinde Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.