İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 30-31 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

Buca ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birden fazla mahallede kesinti uygulanacaktır. Göksu ve İnönü mahallelerinde elektrik kesintisi saat 09:00 ile 15:00 arasında yapılacaktır. Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde kesinti yine saat 09:00 ile 15:00 arasında planlanmıştır. Adatepe Mahallesi'nde elektrik kesintisi saat 09:00 ile 13:00 arasında olacaktır. Yiğitler ve Çamlık mahallelerinde ise kesinti saat 12:00 ile 16:00 arasında uygulanacaktır.

DİKİLİ

Dikili ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi saat 10:00 ile 15:00 arasında gerçekleştirilecektir.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerini kapsayan elektrik kesintisi saat 09:00 ile 15:00 arasında yapılacaktır. Ayrıca Tuna ve Bahariye mahallelerinde de aynı saat aralığında planlı kesinti uygulanacaktır.

BERGAMA

Bergama ilçesinde İsmetpaşa, Salimbey, Demirtaş ve Aşağıkırıklar mahallelerinde elektrik kesintisi saat 10:00 ile 16:00 arasında olacaktır. Eğrigöl Mahallesi ve Eğrigöl Köyü yollarını kapsayan bölgede kesinti saat 11:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır. Fevzipaşa Mahallesi'nde ise elektrik kesintisi saat 10:00 ile 16:00 arasında uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Armutlu Hürriyet mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi saat 09:00 ile 15:00 arasında yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinin Üç Eylül Mahallesi'nde elektrik kesintisi saat 09:00 ile 16:00 arasında planlanmıştır. İnönü, Akıncılar, Anafartalar, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde ise kesinti saat 10:00 ile 15:00 arasında uygulanacaktır.

GAZİEMİR

Gaziemir ilçesinin Gazi Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi saat 09:00 ile 16:00 arasında yapılacaktır.

SEFERİHİSAR

Seferihisar ilçesinde Camikebir Mahallesi'nin farklı sokaklarını kapsayan iki ayrı çalışmada elektrik kesintileri saat 08:00 ile 14:00 arasında gerçekleştirilecektir.

BORNOVA

Bornova ilçesinin Naldöken Mahallesi'nde geniş bir alanı kapsayan şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi saat 09:00 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

FOÇA

Foça ilçesinin Yenibağarası Mahallesi'nde elektrik kesintisi saat 10:00 ile 16:00 arasında uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde Tırazlı, Zafer, Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerini kapsayan elektrik kesintisi saat 09:00 ile 13:00 arasında yapılacaktır.

MENDERES

Menderes ilçesinin Efemçukuru Mahallesi ve çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi saat 10:30 ile 17:00 arasında planlanmıştır.

ÇEŞME

Çeşme ilçesinde Musalla ve İsmet İnönü mahallelerinde elektrik kesintisi saat 09:00 ile 11:30 arasında gerçekleştirilecektir.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde Sarıkaya, Olgunlar, Kaleköy, Çayağzı, Haliller, Yeniköy, Tekbıçaklar, Solaklar ve Sırımlı mahallelerini kapsayan geniş çaplı elektrik kesintisi saat 09:45 ile 16:00 arasında yapılacaktır.

URLA

Urla ilçesinin Denizli Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi saat 14:30 ile 15:30 arasında uygulanacaktır.