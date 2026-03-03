İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4-5 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Dikili

03 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bahçeli Mahallesi'nde Mutlu Sokak, Kaya Sokak, Çeltik Sokak ve İzmir Çanakkale Caddesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Deliktaş Mahallesi genelinde çok sayıda sokak ve caddede, ayrıca Çandarlı Mahallesi'nde Çandarlı Dikili Yolu Karet Sokak'ta ve Demirtaş Mahallesi'nde Göçmen sokaklarının bulunduğu bölgede şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Salihler Mahallesi'nde Salihler Altı Caddesi, Sarıgül Sokak, Şenkent sokakları, Töyko sokakları, 800'lü sokaklar ve çevresinde yer alan çok sayıda cadde ve sokakta planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Karabağlar

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde 9301 Sokak ve 9312 Sokak'ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Karabağlar Mahallesi 5757 Sokak'ta ve Cennetoğlu Mahallesi'nde Yeşillik Caddesi ile 5709 ve 5757 numaralı sokakların bulunduğu bölgede planlı kesinti yapılacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Devrim, Günaltay ve Kibar mahallelerinde 3771, 4906, 5714 ve 3760 ile 3812 arasındaki sokakları kapsayan bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 20.00 ile 20.30 saatleri arasında Devrim, Günaltay ve Kibar mahallelerinde aynı bölgeleri kapsayacak şekilde ikinci bir planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

04 Mart 2026 tarihinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Abdi İpekçi Mahallesi'nde 3704 ile 3731 arasındaki sokakları kapsayan bölgede planlı kesinti yapılacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 20.00 ile 20.30 saatleri arasında Abdi İpekçi Mahallesi'nde aynı sokakları kapsayan ikinci bir planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kibar ve Günaltay mahallelerinde 3760 ile 3812 ve 4906 ile 5714 numaralı sokakların bulunduğu bölgede planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca

03 Mart 2026 tarihinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Kuruçeşme Mahallesi'nde 201, 202, 203 ve 205 numaralı sokaklar ile Ahmet Piriştina Bulvarı, Hacı Bektaş Veli Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve Doğuş Caddesi çevresinde; ayrıca Adatepe Mahallesi'nde DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi Otobüs Son Durağı bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Kuruçeşme Mahallesi'nde 205 ve 203 numaralı sokakların bir bölümünde planlı kesinti yapılacaktır.

03 Mart 2026 tarihinde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Kuruçeşme Mahallesi'nde belirtilen sokakların büyük bölümünü kapsayan geniş kapsamlı bir planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

03 Mart 2026 tarihinde 14.00 ile 14.30 saatleri arasında Kuruçeşme ve Adatepe mahallelerinde daha önce belirtilen sokak ve yerleşke çevresinde kısa süreli planlı kesinti uygulanacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Menderes Mahallesi 371 Sokak'ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Yıldızlar Mahallesi'nde Toker Sokak, Çamlık Sokak, Koca Musa Sokak ve Şehit Er Zeki Toker Caddesi'nde planlı kesinti uygulanacaktır.

Gaziemir

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi genelinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Irmak Mahallesi'nde 818, 819 ve 820 numaralı sokaklarda; ayrıca Zafer Mahallesi'nde 800, 801, 810, 812 ve 813 numaralı sokaklar ile Evka 7 Yolu Sokak ve Şehit Er İlhan İmiş Parkı iç yolu çevresinde planlı kesinti uygulanacaktır.

Bayraklı

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Postacılar Mahallesi'nde 1844 ve 7620 numaralı sokaklar ile 6067 numaralı sokakların bulunduğu bölgede; ayrıca Soğukkuyu Mahallesi'nde 1844 numaralı sokaklar, Akın Kıvanç Sokak ve Mustafa Yücel Özbilgin Parkı iç yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çiçek Mahallesi 1637/17 Sokak'ta ve Muhittin Erener Mahallesi'nde 2100 ile 2178 arasındaki çeşitli sokaklarda planlı kesinti uygulanacaktır.

04 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Muhittin Erener Mahallesi'nde 2095 ve 2124 ile 2171 arasındaki sokakları kapsayan bölgede planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

05 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Manavkuyu Mahallesi'nde 274/4 Sokak, Mustafa Kemal Caddesi ve Sakarya Caddesi'nde planlı kesinti yapılacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ile Osmangazi Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tire

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Kocaaliler, Sarılar ve Çobanköy mahallelerinde köy iç yolları, küme evleri ve bağlantı yollarını kapsayan bölgede planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

03 Mart 2026 tarihinde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun mahallelerinde köy yolları, küme evleri ve iç yolların bulunduğu bölgede planlı kesinti uygulanacaktır.

05 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi başta olmak üzere 4 Eylül, İbni Melek ve Atatürk mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokağı kapsayan geniş kapsamlı bir planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.