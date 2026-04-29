İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

29 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Armağanlar, Bozköy, Kurfallı, Ovacık, İslamsaray, Fatih, Karahıdırlı ve Eğrigöl mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3689481’dir.

29 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Rahmanlar, Öksüzler, Kocaköy, Kocahaliller, İsmailli Hacılar, Bekirler ve Tavukçukuru mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3691047’dir.

30 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Hamzalısüleymaniye, Gökçeyurt, Çitköy, Avunduruk, Ahmetbeyler, Kaleardı, Mahmudiye, Üçtepe ve Yukarıkırıklar mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3689510’dur.

30 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında İsmailli Hacılar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3692875’tir.

30 Nisan 2026 tarihinde Bergama ilçesinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3692910’dur.

Beydağ

30 Nisan 2026 tarihinde Beydağ ilçesinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Aktepe Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3692836’dır.

Bornova

30 Nisan 2026 tarihinde Bornova ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Gürpınar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3692821’dir.

Çeşme

29 Nisan 2026 tarihinde Çeşme ilçesinde 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Çakabey, Celal Bayar, Cumhuriyet, İsmet İnönü, Sakarya, Boyalık, Ilıca, Fahrettinpaşa, Dalyan, 16 Eylül ve Altınyunus mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3689524’tür.

29 Nisan 2026 tarihinde Çeşme ilçesinde 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Reisdere, Şifne, Ildır ve Germiyan mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689527’dir.

29 Nisan 2026 tarihinde Çeşme ilçesinde 03.00 ile 06.00 saatleri arasında Germiyan, Celal Bayar, Ildır, Yalı, Şifne ve Reisdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3689531’dir.

Karabağlar

29 Nisan 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tırazlı ve Uzundere mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3689828’dir.

Karşıyaka

29 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Dedebaşı ve Goncalar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689513’tür.

29 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3689793’tür.

30 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3689455’tir.

30 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Sancaklı ve Yamanlar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3692833’tür.

Ödemiş

29 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Küre, Küçükören, Kazanlı, Hamam, Güney, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Bozcayaka, Balabanlı ve Seyrekli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3688581’dir.

29 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3689542’dir.

29 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kuvvetli ve İnönü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3689549’dur.

30 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Konaklı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3692772’dir.

30 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Tekke ve Gölcük mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3692773’tür.

30 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında Cevizalan Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3692782’dir.

30 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Kazanlı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3692809’dur.

30 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Kazanlı Mahallesi’nde başka bir planlı elektrik kesintisi daha yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3692829’dur.

30 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Tekke Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3692883’tür.

30 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kurucuova, Ertuğrul, Ovakent, Mescitli, Kışla, Gereli ve Türkönü mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3692885’tir.

Menemen

30 Nisan 2026 tarihinde Menemen ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yahşelli, Belen, Yanıkköy, Yayla, Haykıran, Hasanlar, Doğa ve Çukurköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3692975’tir.

30 Nisan 2026 tarihinde Menemen ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kemal Atatürk ve Gazi mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3692978’dir.

30 Nisan 2026 tarihinde Menemen ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kemal Atatürk, Ulus ve Gazi mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3692980’dir.

Seferihisar

30 Nisan 2026 tarihinde Seferihisar ilçesinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Turgut, Ulamış ve İhsaniye mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3692774’tür.

30 Nisan 2026 tarihinde Seferihisar ilçesinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Düzce ve Ulamış mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numarası 3692784’tür.

30 Nisan 2026 tarihinde Seferihisar ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Orhanlı, Kavakdere, Atatürk, Cumhuriyet, Tepecik, Turabiye ve Beyler mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numarası 3692789’dur.