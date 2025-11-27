İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Buca Elektrik Kesintisi

Barış Mahallesi: 366/1. Sokak, 337. Sokak, 299. Sokak

Vali Rahmi Bey Mahallesi: Menderes Caddesi, 319. Sokak, 317. Sokak, 302. Sokak, 298. Sokak

Saat: 10.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Urla Elektrik Kesintisi

İçmeler Mahallesi: 1029/2. Sokak, 1064. Sokak, 1048/1. Sokak, Nuri Özbek Caddesi, 1052. Sokak, 1029/3. Sokak, 1048. Sokak, 1050. Sokak, 1025. Sokak, 1027. Sokak, 1060. Sokak, 1021. Sokak, 1056. Sokak, 1011. Sokak, 1013. Sokak, 1017. Sokak, 1019. Sokak, 1023. Sokak, 1029. Sokak, 1029/1. Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Çiğli Elektrik Kesintisi

Güzeltepe Mahallesi: Dere Caddesi, 8173. Sokak, 8169. Sokak, 8168. Sokak, 8167. Sokak, 8166. Sokak, 8164/1. Sokak, 8164. Sokak, 8154/1. Sokak, 8154. Sokak, 8133. Sokak

Köyiçi Mahallesi: 8055/1. Sokak, 8084. Sokak, 8085. Sokak, 8085/1. Sokak, Köyiçi Caddesi

Şirintepe Mahallesi: 8128. Sokak, 8128/1. Sokak, 8142. Sokak, 8143. Sokak, 8143/1. Sokak, 8144. Sokak, 8145. Sokak, 8160. Sokak, 8161. Sokak, 8169/1. Sokak

Yakakent Mahallesi

Saat: 11.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Dikili Elektrik Kesintisi

Sağancı Mahallesi

İsmetpaşa Mahallesi

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Tire Elektrik Kesintisi

Çayırlı Mahallesi: Çayırlı Yol Altı Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri, Karacaoğlan Küme Evleri

Çayırlı Mahallesi (başka kesim): Yörükler Küme Evleri

Akçaşehir Mahallesi

Çukurköy Mahallesi: Yemişler köy yolu

Karateke Mahallesi

İbni Melek Mahallesi: Birinci Namazgah Küme Evleri

Çayırlı Mahallesi (başka kesim): Karşıyaka Küme Evleri

Çukurköy Mahallesi (başka kesim)

Hisarlık Mahallesi

Dere Mahallesi ve çevresi: Zara Sokağı, Yelliktepe Küme Evleri, Hekim Hamamı Yokuşu Sokağı, Hidayet Sokağı, Çimensefa Küme Evleri, Gümüş Sokağı, Keseli Sokağı, Arap Pınarı Küme Evleri, Birinci Zincirli Sokağı, İkinci Abalı Sokağı, Abalı Çıkmazı Sokağı, Ankara Caddesi ve diğer sokaklar

Bahariye Mahallesi ve çevresi: Sandıkemini Sokağı, Bahariye Yolu Küme Evleri, Kaplan Köy Altı Küme Evleri, Abdioğlu Sokağı ve diğer sokaklar

Duatepe Mahallesi

İpekçiler Mahallesi: Birinci Bahçekahve Caddesi, Gazi Caddesi ve diğer sokaklar

Kurtuluş Mahallesi: Ay Sokağı, Bahçe Sokağı, Kore Gazileri Sokağı, Köprülü Caddesi ve diğer sokaklar

Paşa Mahallesi: Sülüklü Çeşme Sokağı, Molla Camii Geçidi, Erali Yokuşu, Tokmakoğlu Sokağı ve diğer sokaklar

Yeni Mahallesi: Ulucami Caddesi, Atatürk Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Mektep Caddesi ve diğer sokaklar

Saatler: Çoğu kesimde 09.00 – 17.00, bazı bölgelerde 02.00 – 02.30 ve 09.00 – 15.00 arası değişmektedir

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Konak Elektrik Kesintisi

İsmet Kaptan Mahallesi: Saat 09.00 – 09.15

Ege Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Kahramanlar Mahallesi: Saat 16.00 – 16.15

Ege, Mimar Sinan ve Kahramanlar Mahalleleri (geniş alan): Saat 09.00 – 16.00

Kahramanlar ve Mimar Sinan Mahalleleri (başka kesim): Saat 09.00 – 17.00

Ulubatlı Mahallesi: 2743. Sokak, 2760. Sokak, 2752. Sokak, 2740. Sokak, 2746. Sokak, 2755. Sokak

Saatler: 09.00 – 11.00 ve 10.00 – 16.00

Zafertepe, Güneşli ve General Asım Gündüz Mahalleleri: Saat 11.00 – 13.00

Mehmet Ali Akman Mahallesi: Mithatpaşa Caddesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı

Saat: 13.00 – 15.00

Mithatpaşa Mahallesi: Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, 180. Sokak, Mithatpaşa Caddesi

Saat: 20.00 – 04.00

Akdeniz Mahallesi: Cumhuriyet Bulvarı, Vali Kazım Dirik Caddesi

Saatler: 20.00 – 04.00 ve 09.00 – 14.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Balçova Elektrik Kesintisi

İnciraltı Mahallesi: Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Yağmur Sokağı, Pelikan Sokağı

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bornova Elektrik Kesintisi

Doğanlar Mahallesi: 1403. Sokak, 1405. Sokak, 1408. Sokak, 1409. Sokak, 1440. Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Doğanlar Mahallesi (başka kesim): 1406. Sokak, 1438. Sokak, 1439. Sokak, 1442. Sokak, 1456. Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Doğanlar Mahallesi (başka bölge): 1456/1. Sokak, 1457. Sokak, 1441/1. Sokak, 1441. Sokak, 1439. Sokak, 1409. Sokak

Saat: 10.00 – 16.00

Kızılay Mahallesi: Ersoy Caddesi ve çevresindeki sokaklar

Saat: 13.00 – 17.00

İnönü Mahallesi: Ersoy Caddesi, Şehit Mustafa Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve çevre sokaklar

Saat: 18.00 – 20.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bayraklı Elektrik Kesintisi

Mansuroğlu Mahallesi: 227. Sokak, 226. Sokak, 225. Sokak, Kurtuluş Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, 259. Sokak, 228. Sokak

Saat: 20.00 – 22.00

Adalet Mahallesi: 1586/17. Sokak, 2132/3. Sokak, 1594/7. Sokak, 1594/26. Sokak, 1594/25. Sokak, 1594/19. Sokak, 1594/1. Sokak, Manas Bulvarı

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Ödemiş Elektrik Kesintisi

Horzum Mahallesi: Darıovası Küme Evleri, Taşlı Sokağı, Gencer Yaylası Küme Evleri, Yakup Fidan Sokağı, Çalı Sokağı, Horzum Köyü İç Yolu, Dumanlı Sokağı

Saat: 09.00 – 16.00

Kuvvetli Mahallesi: 468. Sokak, 454. Sokak, 423. Sokak, 441. Sokak, 503. Sokak, Menekşe Sokağı, Çamlıyer Sokağı, 427. Sokak, 458. Sokak

Saat: 13.30 – 18.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Torbalı Elektrik Kesintisi

Ortaköy Mahallesi: 2543/1. Sokak, Aslanlar Sokağı, Paşa Sokağı, Philsa Caddesi, Çiçek Sokağı, Aydoğan Sokağı, Cami Sokağı

Çapak Mahallesi: 2543. Sokak

Saat: 09.00 – 13.00

Dağkızılca Mahallesi: Philsa Caddesi, Yukarı Alan Kümesi Evleri, 6213. Sokak ve çevresi

Saat: 09.30 – 13.30

Dağkızılca Mahallesi (başka kesim): 6216/1. Sokak, 6213/1. Sokak, 6181. Sokak

Saat: 08.30 – 09.00

Çaybaşı, Arslanlar, Yeni, Şehitler, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci Mahalleleri: Çok geniş sokak kapsamı

Saat: 09.00 – 17.00

Şehitler Mahallesi ve Arslanlar Mahallesi (başka kesim): Saat 17.01 – 17.30

Eğerci ve Çaybaşı Mahalleleri (geniş kapsam): Saat 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menderes Elektrik Kesintisi

Tekeli Atatürk Mahallesi: Şair Namık Kemal Sokağı, Gülistan Sokağı, Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sokağı, Süleyman Çelebi Caddesi, Osman Kibar Sokağı, Haliç Sokağı

Tekeli Fevzi Çakmak Mahallesi: Türbe Sokağı, Toros Sokağı, Poyraz Sokağı, Nehir Sokağı, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Gediz Küme Evleri, Meriç Sokağı ve diğer sokaklar

Saat: 09.01 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kiraz Elektrik Kesintisi

Sarıkaya Mahallesi: Cenikli Küme Evleri

Altınoluk Mahallesi: Altınoluk bölgesi

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Seferihisar Elektrik Kesintisi

Tepecik Mahallesi: 1510/1. Sokak, 1538. Sokak, 1541. Sokak ve çevre sokaklar

Akarca Mahallesi: Akarca Caddesi, İzmirliler Caddesi ve mahalledeki çok sayıda sokak

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları