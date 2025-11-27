İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 27 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek.
GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Buca Elektrik Kesintisi
Barış Mahallesi: 366/1. Sokak, 337. Sokak, 299. Sokak
Vali Rahmi Bey Mahallesi: Menderes Caddesi, 319. Sokak, 317. Sokak, 302. Sokak, 298. Sokak
Saat: 10.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla Elektrik Kesintisi
İçmeler Mahallesi: 1029/2. Sokak, 1064. Sokak, 1048/1. Sokak, Nuri Özbek Caddesi, 1052. Sokak, 1029/3. Sokak, 1048. Sokak, 1050. Sokak, 1025. Sokak, 1027. Sokak, 1060. Sokak, 1021. Sokak, 1056. Sokak, 1011. Sokak, 1013. Sokak, 1017. Sokak, 1019. Sokak, 1023. Sokak, 1029. Sokak, 1029/1. Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çiğli Elektrik Kesintisi
Güzeltepe Mahallesi: Dere Caddesi, 8173. Sokak, 8169. Sokak, 8168. Sokak, 8167. Sokak, 8166. Sokak, 8164/1. Sokak, 8164. Sokak, 8154/1. Sokak, 8154. Sokak, 8133. Sokak
Köyiçi Mahallesi: 8055/1. Sokak, 8084. Sokak, 8085. Sokak, 8085/1. Sokak, Köyiçi Caddesi
Şirintepe Mahallesi: 8128. Sokak, 8128/1. Sokak, 8142. Sokak, 8143. Sokak, 8143/1. Sokak, 8144. Sokak, 8145. Sokak, 8160. Sokak, 8161. Sokak, 8169/1. Sokak
Yakakent Mahallesi
Saat: 11.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili Elektrik Kesintisi
Sağancı Mahallesi
İsmetpaşa Mahallesi
Saat: 09.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tire Elektrik Kesintisi
Çayırlı Mahallesi: Çayırlı Yol Altı Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri, Karacaoğlan Küme Evleri
Çayırlı Mahallesi (başka kesim): Yörükler Küme Evleri
Akçaşehir Mahallesi
Çukurköy Mahallesi: Yemişler köy yolu
Karateke Mahallesi
İbni Melek Mahallesi: Birinci Namazgah Küme Evleri
Çayırlı Mahallesi (başka kesim): Karşıyaka Küme Evleri
Çukurköy Mahallesi (başka kesim)
Hisarlık Mahallesi
Dere Mahallesi ve çevresi: Zara Sokağı, Yelliktepe Küme Evleri, Hekim Hamamı Yokuşu Sokağı, Hidayet Sokağı, Çimensefa Küme Evleri, Gümüş Sokağı, Keseli Sokağı, Arap Pınarı Küme Evleri, Birinci Zincirli Sokağı, İkinci Abalı Sokağı, Abalı Çıkmazı Sokağı, Ankara Caddesi ve diğer sokaklar
Bahariye Mahallesi ve çevresi: Sandıkemini Sokağı, Bahariye Yolu Küme Evleri, Kaplan Köy Altı Küme Evleri, Abdioğlu Sokağı ve diğer sokaklar
Duatepe Mahallesi
İpekçiler Mahallesi: Birinci Bahçekahve Caddesi, Gazi Caddesi ve diğer sokaklar
Kurtuluş Mahallesi: Ay Sokağı, Bahçe Sokağı, Kore Gazileri Sokağı, Köprülü Caddesi ve diğer sokaklar
Paşa Mahallesi: Sülüklü Çeşme Sokağı, Molla Camii Geçidi, Erali Yokuşu, Tokmakoğlu Sokağı ve diğer sokaklar
Yeni Mahallesi: Ulucami Caddesi, Atatürk Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Mektep Caddesi ve diğer sokaklar
Saatler: Çoğu kesimde 09.00 – 17.00, bazı bölgelerde 02.00 – 02.30 ve 09.00 – 15.00 arası değişmektedir
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Konak Elektrik Kesintisi
İsmet Kaptan Mahallesi: Saat 09.00 – 09.15
Ege Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Kahramanlar Mahallesi: Saat 16.00 – 16.15
Ege, Mimar Sinan ve Kahramanlar Mahalleleri (geniş alan): Saat 09.00 – 16.00
Kahramanlar ve Mimar Sinan Mahalleleri (başka kesim): Saat 09.00 – 17.00
Ulubatlı Mahallesi: 2743. Sokak, 2760. Sokak, 2752. Sokak, 2740. Sokak, 2746. Sokak, 2755. Sokak
Saatler: 09.00 – 11.00 ve 10.00 – 16.00
Zafertepe, Güneşli ve General Asım Gündüz Mahalleleri: Saat 11.00 – 13.00
Mehmet Ali Akman Mahallesi: Mithatpaşa Caddesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
Saat: 13.00 – 15.00
Mithatpaşa Mahallesi: Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, 180. Sokak, Mithatpaşa Caddesi
Saat: 20.00 – 04.00
Akdeniz Mahallesi: Cumhuriyet Bulvarı, Vali Kazım Dirik Caddesi
Saatler: 20.00 – 04.00 ve 09.00 – 14.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Balçova Elektrik Kesintisi
İnciraltı Mahallesi: Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Yağmur Sokağı, Pelikan Sokağı
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova Elektrik Kesintisi
Doğanlar Mahallesi: 1403. Sokak, 1405. Sokak, 1408. Sokak, 1409. Sokak, 1440. Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
Doğanlar Mahallesi (başka kesim): 1406. Sokak, 1438. Sokak, 1439. Sokak, 1442. Sokak, 1456. Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
Doğanlar Mahallesi (başka bölge): 1456/1. Sokak, 1457. Sokak, 1441/1. Sokak, 1441. Sokak, 1439. Sokak, 1409. Sokak
Saat: 10.00 – 16.00
Kızılay Mahallesi: Ersoy Caddesi ve çevresindeki sokaklar
Saat: 13.00 – 17.00
İnönü Mahallesi: Ersoy Caddesi, Şehit Mustafa Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve çevre sokaklar
Saat: 18.00 – 20.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı Elektrik Kesintisi
Mansuroğlu Mahallesi: 227. Sokak, 226. Sokak, 225. Sokak, Kurtuluş Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, 259. Sokak, 228. Sokak
Saat: 20.00 – 22.00
Adalet Mahallesi: 1586/17. Sokak, 2132/3. Sokak, 1594/7. Sokak, 1594/26. Sokak, 1594/25. Sokak, 1594/19. Sokak, 1594/1. Sokak, Manas Bulvarı
Saat: 09.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş Elektrik Kesintisi
Horzum Mahallesi: Darıovası Küme Evleri, Taşlı Sokağı, Gencer Yaylası Küme Evleri, Yakup Fidan Sokağı, Çalı Sokağı, Horzum Köyü İç Yolu, Dumanlı Sokağı
Saat: 09.00 – 16.00
Kuvvetli Mahallesi: 468. Sokak, 454. Sokak, 423. Sokak, 441. Sokak, 503. Sokak, Menekşe Sokağı, Çamlıyer Sokağı, 427. Sokak, 458. Sokak
Saat: 13.30 – 18.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Torbalı Elektrik Kesintisi
Ortaköy Mahallesi: 2543/1. Sokak, Aslanlar Sokağı, Paşa Sokağı, Philsa Caddesi, Çiçek Sokağı, Aydoğan Sokağı, Cami Sokağı
Çapak Mahallesi: 2543. Sokak
Saat: 09.00 – 13.00
Dağkızılca Mahallesi: Philsa Caddesi, Yukarı Alan Kümesi Evleri, 6213. Sokak ve çevresi
Saat: 09.30 – 13.30
Dağkızılca Mahallesi (başka kesim): 6216/1. Sokak, 6213/1. Sokak, 6181. Sokak
Saat: 08.30 – 09.00
Çaybaşı, Arslanlar, Yeni, Şehitler, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci Mahalleleri: Çok geniş sokak kapsamı
Saat: 09.00 – 17.00
Şehitler Mahallesi ve Arslanlar Mahallesi (başka kesim): Saat 17.01 – 17.30
Eğerci ve Çaybaşı Mahalleleri (geniş kapsam): Saat 09.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes Elektrik Kesintisi
Tekeli Atatürk Mahallesi: Şair Namık Kemal Sokağı, Gülistan Sokağı, Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sokağı, Süleyman Çelebi Caddesi, Osman Kibar Sokağı, Haliç Sokağı
Tekeli Fevzi Çakmak Mahallesi: Türbe Sokağı, Toros Sokağı, Poyraz Sokağı, Nehir Sokağı, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Gediz Küme Evleri, Meriç Sokağı ve diğer sokaklar
Saat: 09.01 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kiraz Elektrik Kesintisi
Sarıkaya Mahallesi: Cenikli Küme Evleri
Altınoluk Mahallesi: Altınoluk bölgesi
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Seferihisar Elektrik Kesintisi
Tepecik Mahallesi: 1510/1. Sokak, 1538. Sokak, 1541. Sokak ve çevre sokaklar
Akarca Mahallesi: Akarca Caddesi, İzmirliler Caddesi ve mahalledeki çok sayıda sokak
Saat: 09.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları