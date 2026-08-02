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Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Haber Videosunu İzle
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
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Yunanistan’da yangın söndürme çalışmalarına destek olan 2 yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Feci kazada bir helikopterin mürettebatının kurtarıldığı bildirilirken, ikinci helikopterin mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE FACİA

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Psatha bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, çarpışan helikopterlerdeki mürettebata yönelik arama ve kurtarma operasyonuna başlandığı kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan feci kaza, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

YUNANİSTAN, YANGINLARLA BOĞUŞUYOR

Yunanistan genelinde anakara başta olmak üzere Atina, Viotia, Girit'in Rethymno bölgesi ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını yaşanıyor.

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, anakaranın yanı sıra adalara da yayılmış durumda.

Uydu verilerine göre yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplamda 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.

Kaynak: Haberler.com
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