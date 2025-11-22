İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

TİRE – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 17.00

Eğridere Mahallesi (Koyuncu Küme Evleri)

09.00 – 17.00

Eğridere Mahallesi (Ambarkavak Küme Evleri)

09.00 – 17.00

Dumlupınar Mahallesi (2. Yavançeşme Sokağı, Yavançeşme Sokağı, 1. Harlak Sokağı, Dibek Meydanı Sokağı, Üzümcü Geçidi Sokağı, 3. Yavan Çeşme Sokağı, Kıvrık Sokağı)

Ertuğrul Mahallesi (Kambur, Güneş, Akarsu, Emirgan, Kalfa, Kaplançeşme, Konak, Kütükminare, Yalınayak sokakları)

Cumhuriyet Mahallesi (Yalınayak Geçidi, Deppoy Caddesi, Ağa Sokağı, Dörtyol Sokağı, Karahasan Caddesi)

09.00 – 17.00

Ketenci Mahallesi (Hamzaağa, Hekim, Kavaklaraltı, Kısakuyu, Şehit İsa Yüksel Caddesi, Yeniceköy, Tekin Çıkmazı, Şanizade Caddesi, Leylak, Kızlarçeşme, Alamadan sokakları)

Dumlupınar Mahallesi (Harlak Meydanı, 2. Yavançeşme, Bahar, 2. Harlak, Gürler, Karadut, Yavançeşme sokakları)

Turan Mahallesi (1. Selvili Mescit, 1. Dere ve Çukurküp sokakları)

BUCA – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 15.00

Zafer Mahallesi (2360, 2320, 2322, 2326, 2330, 2355, 2357, 2358, 2363, 2362, 2361, 2321 sokakları, Turgut Özal Caddesi ve Gaffar Okkan Sokağı)

09.00 – 15.00

Yıldız Mahallesi (206/68, 206/48, 206/58, 206/60, 206/65, 206/66, 206/67, 206/69, 206/37, 206/47 sokakları)

09.30 – 13.00

Güven Mahallesi (Menderes Caddesi, 402, 395, 393 sokakları)

Hürriyet Mahallesi (459, 463/1, 457 sokakları)

13.00 – 17.00

Efeler Mahallesi (Hayrettin Paşa Caddesi, 334, 330, 304, 311, 324, 326, 328 sokakları, Cemil Şeboy ve Koşuyolu caddeleri)

İnkılap Mahallesi (506 Sokak)

Akıncılar Mahallesi

09.00 – 17.00

Ufuk Mahallesi

GÜZELBAHÇE – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 15.00

Yalı Mahallesi (135 Sokak)

URLA – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10.00 – 16.00

Güvendik Mahallesi (229, 241, 224/1, 234, 224, 225, 225/1, 226, 232, 227, 233, 239, 240, 242 sokakları, Mavi Plaj Caddesi ve 228 Sokak)

09.00 – 15.00

Zeytinalanı Mahallesi (4128, 4142, 4139, 4171, 4124, 4132, 4140, 4141, 4143, 4145, 4145/1, 4147, 4152, 4159, 4149 sokakları)

M. Fevzi Çakmak Mahallesi (4106, 4118, 4127, 4108, 4108/1, 4102, 4104, 4119, 4119/1, 4124/1, 4129, 4131 sokakları, Muammer Aksoy Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı)

09.00 – 15.00

Şirinkent Mahallesi (4234, 4251, 4253, 4256, 4266, 4267, 4301, 4306 sokakları, Muammer Aksoy Caddesi, 4232/1, 4228, 4228/1, 4232 sokakları)

Zeytinalanı Mahallesi (4138, 4249 sokakları)

09.30 – 15.30

Zeytinalanı Mahallesi (4138, 4151, 4171, 4152, 4154, 4169, 4173, 4175, 4177, 4179, 4134 sokakları, İsmet İnönü Bulvarı)

09.30 – 15.30

Çamlıçay Mahallesi (5190/1, 5235, 4215, 5213, 5212, 5210, 5208, 5202, 5200, 5198, 5194/1, 5194, 5190 sokakları, İsmet İnönü Bulvarı)

BAYRAKLI – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10.00 – 16.00

Osmangazi Mahallesi (596 ve 594 sokakları)

13.00 – 17.00

Çay Mahallesi (Şehit Hakan Uysal Sokağı, 2104, 2106, 2107 sokakları)

KONAK – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 17.00

Ulubatlı Mahallesi (2765, 2743, 2746, 2751, 2752, 2755, 2753 sokakları, Adalet Caddesi, 2764, 2763, 2762, 2761, 2760, 2759, 2739, 2740, 2740/1 sokakları, Toros Park iç yolu, Kazım Karabekir Ortaokulu çevresi, 2756 Sokak)

Ufuk Mahallesi (917, 917/2, 917/3 sokakları)

Mehmet Akif Mahallesi (2692, 2735, 2736, 2737, 2738 sokakları, Celal Yılmaz Parkı iç yolu)

16.00 – 17.00

Çınartepe Mahallesi (2622, 2628, 2642, 2653, 2649, 2648, 2647/1, 2647, 2646, 2645, 2644/4, 2644/3, 2644/2, 2644/1, 2644, 2643, 2641, 2640, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632, 2631, 2630, 2629, 2627, 2624, 2623, 2622/1 sokakları, Güneş Caddesi ve Dicle Caddesi)

Atamer Mahallesi (2591 Sokak)

Aydoğdu Mahallesi (4709 Sokak)

Çamkule Mahallesi (Dicle Caddesi)

Saygı Mahallesi (Toros Caddesi, Barış Caddesi, 2722, 2721, 2720, 2657, 2656, 2655 sokakları)

Mehmet Akif Mahallesi (2726, 2725, 2724 sokakları)

10.00 – 17.00

Pazaryeri Mahallesi (943, 944 sokakları)

Namazgah Mahallesi

Ali Reis Mahallesi (806, 982 sokakları)

Yeni Mahalle (Tarık Sarı Sokağı, Agora Park iç yolu, 803 Sokak)

10.00 – 17.00

Yeni Mahalle (817 Sokak)

Sakarya Mahallesi (824, 822, 821 sokakları)

10.00 – 17.00

Yeni Mahalle (817, 819, 804 sokakları)

Süvari Mahallesi

Sakarya Mahallesi (823 Sokak)

BORNOVA – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 10.00

Mehmet Akif Mahallesi (2724, 2656, 2725, 2726 sokakları)

Çınartepe Mahallesi (2642, Güneş Caddesi, Dicle Caddesi, 2653, 2649, 2648, 2647/1, 2647, 2646, 2645, 2644/4, 2644/3, 2644/2, 2644/1, 2644, 2643, 2641, 2640, 2622, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632, 2631, 2630, 2629, 2628, 2627, 2624, 2623, 2622/1 sokakları)

Çamkule Mahallesi

Aydoğdu Mahallesi (4709 Sokak)

Atamer Mahallesi (2591 Sokak)

Saygı Mahallesi (Toros Caddesi, Barış Caddesi, 2722, 2721, 2720, 2657, 2655 sokakları)

14.00 – 18.00

Doğanlar Mahallesi (Ankara Caddesi)

11.30 – 17.00

Atatürk Mahallesi (946, 934, 943, 958, 956, 955, 954, 953, 952, 951/4, 951/3, 951/2, 951/1, 951, 950, 949, 948, 947, 943/2, 945, 942 sokakları, Barbaros Caddesi ve Dinlenme ve Çocuk Parkı iç yolu)

09.00 – 11.30

Atatürk Mahallesi (945/3, Türkay Caddesi, Süleymaniye Caddesi, Park iç yolu, Barbaros Caddesi, 949, 947, 946, 945/1, 945, 944/1, 944, 939, 938, 937, 929, 928, 942, 915, 945/2 sokakları)

NARLIDERE – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01.00 – 01.30

Atatürk Mahallesi (Dadaş, Ceylan, Burcu, Anadolu, Alptekin, Akdağ, Abdi İpekçi Caddesi, Dilber, Nida, Asaf Koçak, Şinasi, Şehit Kerem Oğuz Erbay, Çayırlı, Çalı Küme, Yörük Ali Efe, Yolcu, Vadi, Umutcan, Taştepe, Seyran, Gökçe, Ege, Ebru, Derman sokakları)

2. İnönü Mahallesi (Merdiven, İşçi, Özkarakaya Caddesi, Yelken, Yaka, Yahya Kemal, Uğurlu, Uğur Mumcu Caddesi, Turan Dursun, Sözer, Sönmez, Seyhan, Seher Güldaş, Okul, Muzaffer, Musa Anter, Manzara, Koca Çınar, Göztepeliler, Erdal İnönü Caddesi, Efe, Dağdelen, Behçet Aysan, Bağımsız, 9 Eylül Caddesi, 30 Ağustos, 27 Mayıs, 2 Temmuz, Muhlis Akarsu, Doğa sokakları)

Narlı Mahallesi

Ilıca Mahallesi (Çınar ve Çamlıca sokakları)

Huzur Mahallesi (Şeyda, Serçe, Kumru, Saffet Baba sokakları)

Çamtepe Mahallesi (Düzgün Baba Sokağı)

09.00 – 17.00

Narlı Mahallesi

BERGAMA – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10.00 – 16.00

Bozyerler Mahallesi (2776 Sokak)

Zeytindağ Mahallesi (Bozyerler Köyü iç yolu, Yuntdağ Yolu)

09.00 – 15.00

Fatih Mahallesi (İzmir Çanakkale Yolu)

FOÇA – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 17.00

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi (Gürkan, Petre, Sağlık, Kokulu, Şifa, Şahin, Ülker, Özgür, Öykü, Zorer, Yalı, Türkan, Tunç, Tuna, Tufan, Tamkan, Soykan sokakları, Oruç Reis Caddesi, Mehtap Sokağı, Kurtaran Sokağı, Halide Edip Adıvar Caddesi, Gürbüz, Grup, Eriş caddeleri, Dünya, Durukan, Doğukan, Azim, Şerifoğlu, Günay, Gebze, Karacaoğlan, Sürat, 600 ve Akyol sokakları, Gürçağ, Dumlupınar Caddesi ve Volkan Sokağı)

Cumhuriyet Mahallesi (Naci Aksoydan, Hazar, M. Celal Akpolat, Donatım caddeleri, İstanbul, Yalova caddeleri, Varlık Sokağı, Kazım Karabekir, Foça, Fevzi Paşa caddeleri, Berkay, Battal, Barbaros caddeleri, Atak, Alanya, Alaca sokakları, 1137, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1126, 1125, 1124, 1123, 1102, 1101 sokakları, İç Yol, Gazi Yusuf Orhan Yurdun Sokağı, Bodrum Caddesi, Tilbe Sokağı, İ. Sefa Köse Reis Oğlu Caddesi, Tekin Kipöz Caddesi)

KARABAĞLAR – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 17.00

Limanreis Mahallesi

Tırazlı Mahallesi

Kavacık Mahallesi

02.00 – 02.30

Osman Aksüner Mahallesi (5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5918, 5920, 5921, 5922, 5924, 5925, 5926, 5927 sokakları, Park iç yolu, Yeşillik Caddesi, 5923, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5729/1, 5730, 5731, 5732, 5734, 5735, 5736, 5900 sokakları)

Aşık Veysel Mahallesi (5817–5854 arası çok sayıda sokak)

Cennetoğlu Mahallesi

Karabağlar Mahallesi (5760, 5772, 5773/1, 5784 sokakları)

MENEMEN – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 15.00

Villakent Mahallesi (5213, 5201, 5200, 5199, 5198, 1124, 1130 sokakları, Atmaca ve Şahin caddeleri)

09.00 – 15.00

Villakent Mahallesi (5208, 5205, 5207, 5206, 5199, 5198, 5197, 5195, 5193 sokakları, Atmaca Caddesi)

ÇEŞME – 22 Kasım 2025 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 15.00

İsmet İnönü Mahallesi (2029, 2005/2, 2008, 2026, 2027, 2027/1, 2028, 2028/1, 2030 sokakları)

16 Eylül Mahallesi (3047/2, 2001, 3037, 3042, 3044, 3045, 3047, 3053 sokakları)

09.00 – 15.00

Musalla Mahallesi (1011, 1001/1, 1002, 1010, 3053, 1015, 1016, 1035/1, 2002, 2015, 2015/1 sokakları)

16 Eylül Mahallesi (2001, 3049 sokakları ve Cumhuriyet Meydanı)

İsmet İnönü Mahallesi (1001, 2003, 2004, 2005, 2005/1, 2007, 2010, 2011, 2012, 2016 sokakları)

12.00 – 17.00

16 Eylül Mahallesi (3031, 3001, 3011, 3012, 3013, 3023, 3025, 3026, 3035, 3034, 3030, 3028, 3027 sokakları)

12.00 – 17.00

Celal Bayar Mahallesi (5210, 5193, 5152, 5220, 5221, 5196 sokakları)