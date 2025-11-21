İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Tire / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

Tire / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: İhsaniye (Pınarlar, Kızçeşmesi, Mangırlar Küme Evleri)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 15.00

Buca / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Akıncılar ve İnkılap Mahalleleri (Belirtilen sokaklar)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 15.00

Karşıyaka / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Cumhuriyet Mahallesi (Belirtilen sokaklar)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 – 16.00

Karşıyaka / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Bostanlı ve Atakent Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.30 – 13.00

Buca / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Menderes ve Vali Rahmi Bey Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 13.00 – 17.00

Buca / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Efeler Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 03.00 – 04.00

Urla / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Kalabak, Atatürk, Çamlıçay, Yelki, Zeytinalanı, Yenice, Şirinkent, Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleleri (Belirtilen tüm sokaklar)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 15.00

Urla / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Yenice ve Kalabak Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

Foça / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Fevzi Çakmak ve Fatih Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

Foça / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Fevzi Çakmak ve Fatih Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 11.00 – 12.00

Bayraklı / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: R. Şevket İnce Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 15.00

Buca / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Kaynaklar Merkez

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 10.00

Karabağlar / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Ali Fuat Cebesoy Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 15.00 – 18.00

Karabağlar / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Bozyaka ve Uğur Mumcu Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 12.00

Bornova / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Atatürk Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 12.00 – 15.00

Karabağlar / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Selvili Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 13.00 – 16.00

Bornova / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Atatürk Mahallesi (Belirtilen sokaklar)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 15.30 – 17.00

Bornova / İzmir Elektrik Kesintisi

Mahalle / Bölge: Atatürk Mahallesi (Belirtilen sokaklar)

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

Aliağa / İzmir

Mahalle / Bölge: Örnekkent Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 15.00

Bornova / İzmir

Mahalle / Bölge: Gökdere Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 18.00 – 20.00

Bornova / İzmir

Mahalle / Bölge: Yeşilçam Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 20.00 – 22.00

Bornova / İzmir

Mahalle / Bölge: Ümit ve Yeşilçam Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 15.00

Güzelbahçe / İzmir

Mahalle / Bölge: Yalı Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 – 16.00

Urla / İzmir

Mahalle / Bölge: Güvendik Mahallesi

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

Karabağlar / İzmir

Mahalle / Bölge: Peker, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Uzundere ve Yunus Emre Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 01.00 – 06.30

Buca / İzmir

Mahalle / Bölge: Hürriyet ve Çaldıran Mahalleleri

Durum: Planlı kesinti

Tarih: 21 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 06.00 – 06.30