İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
21 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek.
GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Tire / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
Tire / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: İhsaniye (Pınarlar, Kızçeşmesi, Mangırlar Küme Evleri)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 15.00
Buca / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Akıncılar ve İnkılap Mahalleleri (Belirtilen sokaklar)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 15.00
Karşıyaka / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Cumhuriyet Mahallesi (Belirtilen sokaklar)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 – 16.00
Karşıyaka / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Bostanlı ve Atakent Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.30 – 13.00
Buca / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Menderes ve Vali Rahmi Bey Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 13.00 – 17.00
Buca / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Efeler Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 03.00 – 04.00
Urla / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Kalabak, Atatürk, Çamlıçay, Yelki, Zeytinalanı, Yenice, Şirinkent, Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleleri (Belirtilen tüm sokaklar)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 15.00
Urla / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Yenice ve Kalabak Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
Foça / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Fevzi Çakmak ve Fatih Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
Foça / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Fevzi Çakmak ve Fatih Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 11.00 – 12.00
Bayraklı / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: R. Şevket İnce Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 15.00
Buca / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Kaynaklar Merkez
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 10.00
Karabağlar / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Ali Fuat Cebesoy Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 15.00 – 18.00
Karabağlar / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Bozyaka ve Uğur Mumcu Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 12.00
Bornova / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Atatürk Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 12.00 – 15.00
Karabağlar / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Selvili Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 13.00 – 16.00
Bornova / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Atatürk Mahallesi (Belirtilen sokaklar)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 15.30 – 17.00
Bornova / İzmir Elektrik Kesintisi
Mahalle / Bölge: Atatürk Mahallesi (Belirtilen sokaklar)
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
Aliağa / İzmir
Mahalle / Bölge: Örnekkent Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 15.00
Bornova / İzmir
Mahalle / Bölge: Gökdere Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 18.00 – 20.00
Bornova / İzmir
Mahalle / Bölge: Yeşilçam Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 20.00 – 22.00
Bornova / İzmir
Mahalle / Bölge: Ümit ve Yeşilçam Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 15.00
Güzelbahçe / İzmir
Mahalle / Bölge: Yalı Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 – 16.00
Urla / İzmir
Mahalle / Bölge: Güvendik Mahallesi
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
Karabağlar / İzmir
Mahalle / Bölge: Peker, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Uzundere ve Yunus Emre Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 01.00 – 06.30
Buca / İzmir
Mahalle / Bölge: Hürriyet ve Çaldıran Mahalleleri
Durum: Planlı kesinti
Tarih: 21 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 06.00 – 06.30