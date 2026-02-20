İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

Bergama ilçesinde Salimbey Mahallesi Çayırlı Sokak ve Çamurlu Sokak ile İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi ve Akıncılar Sokak çevresinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Ayrıca Demirtaş ve Aşağıkırıklar mahallelerinde de aynı saatlerde elektrik verilemeyecektir. Alibeyli Mahallesi Alibeyli Köyü İç Yolu, Zağnoz ve Kadıköy Mahallesi Kadıköy Köyü İç Yolu bölgelerinde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi'nde Berin Taşan Sokak, 1671 Sokak, 1762, 1763, 1764, 1766 ve 1778 numaralı sokaklar ile Rüştü Sardağ Caddesi, Latife Hanım Sokak ve Girne Bulvarı çevresinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde Arıkbaşı Mahallesi Hürriyet Sokak, Yeşilçam Sokak, Sevgi Yolu Sokak, Okul Sokak, Göçmen Sokak, Huzur Sokak, Arıkbaşı Caddesi ve Cumhuriyet Sokak çevresinde, ayrıca Çiftçigediği Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Tire

Tire ilçesinde Boynuyoğun, Büyükkemerdere, Karaca Ali, İhsaniye, Duatepe, Dere ve Cambazlı mahallelerinde belirtilen köy iç yolları ve küme evleri bölgelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova

Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 1751, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759 ve 1760 numaralı sokaklar ile çevresinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Aliağa

Aliağa ilçesinde Fatih Mahallesi 2509, 2516, 2521 ve 2522 numaralı sokaklar ile Büyük Hayrettin Paşa Mahallesi Papatya Küme Evleri bölgesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Ayrıca Yüksekköy, Aşağışakran, Bahçedere, Kapukaya, Şakran Hasbi Efendi ve Yenişakran mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

Buca

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde 242 bölgesi ve 199 ile 206 numaralı sokakların bazı kısımlarında 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde Kavaklıdere, Yakaköy ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Konak

Konak ilçesinde Levent, Meriç, Huzur, Ferahlı, Çınartepe, Koşukavak, Karacaoğlan, Işıklar, Gazi Osman Paşa, Cengiz Topel, Çamkule, Birlik, Merkez, Serintepe, Tuna, Zafer, Aydoğdu, Ufuk, 26 Ağustos, Atamer, Boğaziçi, Zeytinlik, Zeybek, Yavuz Selim, Ulubatlı, Saygı, Mersinli ve Mehmet Akif mahallelerinde 02.00 ile 03.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Zeytinlik, Zafer, Serintepe, Güney, Halkapınar, Merkez, Meriç, Cengiz Topel, Boğaziçi, Anadolu, Emir Sultan, Ferahlı, Huzur, Küçükada, Levent, Mersinli, Millet, Murat, Saygı, Trakya ve Yenişehir mahallelerinde de aynı saatlerde planlı kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde Süleyman Demirel Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Ortaköy ve Karadoğan mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Cevizalan Mahallesi'nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Bozcayaka, Konaklı ve Ovakent mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Birgi, Tekke ve Ovacık mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde Düzce, Kuşçular, Turgut ve Ulamış mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinde Umurlu, Karabulu, Ahmetler, Tumbullar, Taşlıyatak ve Örencik mahallelerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menemen

Menemen ilçesinde 85. Yıl Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Foça

Foça ilçesinde Hacıveli, Kazım Dirik ve Yenibağarası mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Torbalı

Torbalı ilçesinde Sağlık Mahallesi ve Tulum Mahallesi'nde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Yeni, Şehitler, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.