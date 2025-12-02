İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 2 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Buca
10:00 – 17:00
Barış Mahallesi (299. Sokak, 366/1. Sokak, 337. Sokak)
Vali Rahmi Bey Mahallesi (Menderes Caddesi, 319. Sokak, 317. Sokak, 302. Sokak, 298. Sokak)
23:00 – 03:00
Dumlupınar Mahallesi (80. Sokak, 83. Sokak, 82. Sokak, 91. Sokak, Özmen Caddesi, 78. Sokak, 89. Sokak, 87. Sokak)
Kozağaç Mahallesi (224. Sokak)
23:00 – 03:00
Kozağaç Mahallesi (224/1. Sokak, 225. Sokak, 226. Sokak, 228. Sokak, 229. Sokak, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, Uçkuyular Meydanı, 213. Sokak, 219. Sokak, 221. Sokak, 223. Sokak, 224. Sokak)
Atatürk Mahallesi (209. Sokak, 220. Sokak)
Urla
09:00 – 15:00
Çamlı Mahallesi
Ovacık Mahallesi (16006. Sokak, 16003. Sokak, 16012. Sokak, Ovacık Caddesi, 16010. Sokak ve diğer sokaklar)
Yenice Mahallesi
10:00 – 12:00
Kuşçular Mahallesi (8077/1. Sokak, 8077. Sokak, 8076/1. Sokak)
09:00 – 15:00
Bademler Mahallesi ve belirtilen sokaklar ile Kore Çiftliği Küme Evleri
09:00 – 15:00
Ildır Mahallesi
Küçükbahçe Mahallesi (Kocadere Sokak, 8164. Sokak, Karareis Küme Evleri, 8162. Sokak, 8163. Sokak, 8169. Sokak, 8158. Sokak)
Eğlenhoca Mahallesi
Balıklıova Mahallesi ve tüm belirtilen sokaklar
09:00 – 17:00
Zeytinler, Barbaros, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytineli mahalleleri ile tüm sokaklar
Tire
09:00 – 15:00
Küçükkale Mahallesi
09:00 – 15:00
Alacalı Mahallesi
09:00 – 15:00
İstiklal, Karaca Ali ve Duatepe mahalleleri
09:00 – 15:00
İstiklal ve Paşa mahalleleri ile Duatepe Mahallesi
Bergama
10:00 – 16:00
Sağancı Mahallesi
09:00 – 15:00
Atatürk ve Fatih mahalleleri
Aliağa
09:00 – 15:00
Şakran Sayfiye ve Zeytindağ
09:00 – 12:00
Kültür Mahallesi
12:00 – 14:00
Kültür ve Kurtuluş mahalleleri
14:00 – 16:00
Yeni ve Örnekkent mahalleleri
09:00 – 17:00
Uzunhasanlar
Konak
09:00 – 16:00
Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı ve Zeybek mahalleleri
10:00 – 13:00
Güney Mahallesi
13:00 – 17:00
Güney ve Yenişehir mahalleleri
Güzelbahçe
10:00 – 16:00
Yelki Mahallesi
Menderes
09:00 – 15:00
Kemalpaşa Mahallesi
15:00 – 17:00
Kemalpaşa, Cüneytbey ve Mithatpaşa mahalleleri
09:00 – 16:00
Ahmetbeyli Mahallesi ve Claros Bulvarı
Kemalpaşa
09:00 – 15:00
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Örnekköy, Yukarıkızılca Merkez
09:00 – 15:00
Armutlu Seksen Beşinci Yıl Cumhuriyet Mahallesi ile Armutlu Hürriyet Mahallesi
Karabağlar
09:00 – 12:00
Gazi ve Özgür mahalleleri
13:00 – 17:00
Özgür, Gazi ve Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri
Karşıyaka
09:00 – 15:00
Cumhuriyet Mahallesi
Seferihisar
09:00 – 15:00
Düzce, Bademler ve Ulamış mahalleleri
Torbalı
09:30 – 15:30
Karşıyaka, Yedi Eylül ve Atatürk mahalleleri
09:00 – 15:00
Yedi Eylül ve Eğerci mahalleleri
10:30 – 16:30
Yeşilköy ve Oğlananası Atatürk mahalleleri
Ödemiş
09:00 – 15:00
Zafer Mahallesi
09:00 – 17:00
Kuvvetli, İnönü ve Günlüce mahalleleri
Karaburun
09:00 – 15:00
Mordoğan Mahallesi
Beydağ
09:00 – 15:00
Bakırköy ve Karaoba mahalleleri
09:30 – 15:30
Karaoba ve Bakırköy mahallelerinin küme evleri
10:00 – 16:00
Karaoba Mahallesi
10:30 – 16:30
Karaoba ve Eğridere mahalleleri
11:00 – 17:00
Eğridere Mahallesi
Çeşme
06:00 – 08:00
Cumhuriyet ve On Altı Eylül mahalleleri
10:00 – 14:00
Musalla Mahallesi
14:00 – 17:00
Musalla, Ovacık, Fahrettinpaşa ve Çakabey bölgeleri
Foça
09:00 – 15:00
Hacıveli, Kemal Atatürk, Yenibağarası ve Yeniköy mahalleleri
Menemen
09:00 – 17:00
Emiralem Merkez
09:00 – 15:00
Çavuş, Yıldırım, Musabey, Kesik ve Buruncuk mahalleleri