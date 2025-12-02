İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Buca

10:00 – 17:00

Barış Mahallesi (299. Sokak, 366/1. Sokak, 337. Sokak)

Vali Rahmi Bey Mahallesi (Menderes Caddesi, 319. Sokak, 317. Sokak, 302. Sokak, 298. Sokak)

23:00 – 03:00

Dumlupınar Mahallesi (80. Sokak, 83. Sokak, 82. Sokak, 91. Sokak, Özmen Caddesi, 78. Sokak, 89. Sokak, 87. Sokak)

Kozağaç Mahallesi (224. Sokak)

23:00 – 03:00

Kozağaç Mahallesi (224/1. Sokak, 225. Sokak, 226. Sokak, 228. Sokak, 229. Sokak, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, Uçkuyular Meydanı, 213. Sokak, 219. Sokak, 221. Sokak, 223. Sokak, 224. Sokak)

Atatürk Mahallesi (209. Sokak, 220. Sokak)

Urla

09:00 – 15:00

Çamlı Mahallesi

Ovacık Mahallesi (16006. Sokak, 16003. Sokak, 16012. Sokak, Ovacık Caddesi, 16010. Sokak ve diğer sokaklar)

Yenice Mahallesi

10:00 – 12:00

Kuşçular Mahallesi (8077/1. Sokak, 8077. Sokak, 8076/1. Sokak)

09:00 – 15:00

Bademler Mahallesi ve belirtilen sokaklar ile Kore Çiftliği Küme Evleri

09:00 – 15:00

Ildır Mahallesi

Küçükbahçe Mahallesi (Kocadere Sokak, 8164. Sokak, Karareis Küme Evleri, 8162. Sokak, 8163. Sokak, 8169. Sokak, 8158. Sokak)

Eğlenhoca Mahallesi

Balıklıova Mahallesi ve tüm belirtilen sokaklar

09:00 – 17:00

Zeytinler, Barbaros, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytineli mahalleleri ile tüm sokaklar

Tire

09:00 – 15:00

Küçükkale Mahallesi

09:00 – 15:00

Alacalı Mahallesi

09:00 – 15:00

İstiklal, Karaca Ali ve Duatepe mahalleleri

09:00 – 15:00

İstiklal ve Paşa mahalleleri ile Duatepe Mahallesi

Bergama

10:00 – 16:00

Sağancı Mahallesi

09:00 – 15:00

Atatürk ve Fatih mahalleleri

Aliağa

09:00 – 15:00

Şakran Sayfiye ve Zeytindağ

09:00 – 12:00

Kültür Mahallesi

12:00 – 14:00

Kültür ve Kurtuluş mahalleleri

14:00 – 16:00

Yeni ve Örnekkent mahalleleri

09:00 – 17:00

Uzunhasanlar

Konak

09:00 – 16:00

Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı ve Zeybek mahalleleri

10:00 – 13:00

Güney Mahallesi

13:00 – 17:00

Güney ve Yenişehir mahalleleri

Güzelbahçe

10:00 – 16:00

Yelki Mahallesi

Menderes

09:00 – 15:00

Kemalpaşa Mahallesi

15:00 – 17:00

Kemalpaşa, Cüneytbey ve Mithatpaşa mahalleleri

09:00 – 16:00

Ahmetbeyli Mahallesi ve Claros Bulvarı

Kemalpaşa

09:00 – 15:00

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Örnekköy, Yukarıkızılca Merkez

09:00 – 15:00

Armutlu Seksen Beşinci Yıl Cumhuriyet Mahallesi ile Armutlu Hürriyet Mahallesi

Karabağlar

09:00 – 12:00

Gazi ve Özgür mahalleleri

13:00 – 17:00

Özgür, Gazi ve Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri

Karşıyaka

09:00 – 15:00

Cumhuriyet Mahallesi

Seferihisar

09:00 – 15:00

Düzce, Bademler ve Ulamış mahalleleri

Torbalı

09:30 – 15:30

Karşıyaka, Yedi Eylül ve Atatürk mahalleleri

09:00 – 15:00

Yedi Eylül ve Eğerci mahalleleri

10:30 – 16:30

Yeşilköy ve Oğlananası Atatürk mahalleleri

Ödemiş

09:00 – 15:00

Zafer Mahallesi

09:00 – 17:00

Kuvvetli, İnönü ve Günlüce mahalleleri

Karaburun

09:00 – 15:00

Mordoğan Mahallesi

Beydağ

09:00 – 15:00

Bakırköy ve Karaoba mahalleleri

09:30 – 15:30

Karaoba ve Bakırköy mahallelerinin küme evleri

10:00 – 16:00

Karaoba Mahallesi

10:30 – 16:30

Karaoba ve Eğridere mahalleleri

11:00 – 17:00

Eğridere Mahallesi

Çeşme

06:00 – 08:00

Cumhuriyet ve On Altı Eylül mahalleleri

10:00 – 14:00

Musalla Mahallesi

14:00 – 17:00

Musalla, Ovacık, Fahrettinpaşa ve Çakabey bölgeleri

Foça

09:00 – 15:00

Hacıveli, Kemal Atatürk, Yenibağarası ve Yeniköy mahalleleri

Menemen

09:00 – 17:00

Emiralem Merkez

09:00 – 15:00

Çavuş, Yıldırım, Musabey, Kesik ve Buruncuk mahalleleri