İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 6631 Sokak, 6626/2 Sokak, 6626/1 Sokak, 6626 Sokak, 6601/3 Sokak, 6601/2 Sokak, 6601 Sokak, 6641 Sokak, 6640 Sokak, 6638 Sokak, 6632 Sokak, 6629 Sokak, 6655 Sokak, 6653/1 Sokak, 6653 Sokak, 6644 Sokak, 6643/1 Sokak, 6643 Sokak, 6642/2 Sokak, 6642/1 Sokak ve 6642 Sokak; Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak'ta 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka ilçesi Atakent Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak ve 6370 Sokak ile Bostanlı Mahallesi 6347 Sokak, 6350 Sokak, Aşık Veysel Sokak, Cengiz Topel Caddesi ve İsmet Yazar Sokak'ta 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak ve Cevdet Bilsay Caddesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi 6070 Sokak, 6073 Sokak, 6088 Sokak, Ali Alp Böke Caddesi, Anadolu Caddesi, 6089 Sokak, 1777/10 Sokak ve 1777/9 Sokak'ta 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi Sandal Sokak ve Şebnem Sokak'ta 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi 220/16 Sokak, 220/11 Sokak, 220/10 Sokak, 242/7 Sokak, 206/5 Sokak, 242/2 Sokak, 206/17 Sokak, 242/8 Sokak, 242 Sokak, 242/1 Sokak, 242/14 Sokak ve 242/17 Sokak'ta 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Bornova ilçesi Ümit, Naldöken ve Kavaklıdere mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelbahçe ilçesi Çamlı Mahallesi Barış Sokak, Yasemin Sokak, Zeytin Sokak, Çam Sokak, Çamlıca Caddesi, Çiçek Sokak, Karakaya Sokak, Seferihisar Caddesi, Şahin Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Ordu Sokak, Kaptan Sokak, Sağlık Sokak, Kültür Sokak, Saray Sokak, Ulus Sokak ve Yaren Sokak ile Yelki Mahallesi 2719 Sokak'ta 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Kemalpaşa ilçesi Çınarköy Mahallesi Kırovası Küme Evleri ve 5014 Sokak ile Sekiz Eylül Mahallesi 5012 Sokak'ta 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Tepe Sokak, Bozköy Avcı Sokak, Ova Caddesi, Kara Sokak, 13/17 Sokak, Bozköy Okul Sokak, 13/27 Sokak, 13/29 Sokak, 13/20 Sokak ve Çakıcı Sokak'ta 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Tire ilçesi Somak Mahallesi Somak Köyü ve Somak Cumhuriyet Sokak ile Dağdere Mahallesi Darı Deresi Küme Evleri, Orta Sokak, Dağdere Cumhuriyet Sokak, Dağdere Dere Sokak, Dağdere Okul Sokak, Hacı Şükrü Küme Evleri, Dağdere Köyü İç Yolu ve Dağdere Yolu ile Dündarlı Mahallesi'nde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Bayındır ilçesi Arıkbaşı Mahallesi İstasyon Yolu Sokak, Şehitlik Küme Evleri, İmamevi Sokak, Okul Sokak, Göçmen Sokak, Bahar Sokak, Akçam Sokak, 4 Eylül Sokak, Arıkbaşı Cami Sokak ve Arıkbaşı Cumhuriyet Sokak'ta 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3502 Sokak, 3506 Sokak, 3523 Sokak, 3510 Sokak, 3529 Sokak ve 3535 Sokak'ta 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karabağlar ilçesinde 03.00 ile 03.15 saatleri arasında Onur, Göztepe, Güzelyalı, Çetin Emeç, Fevzi Çakmak, Basın Sitesi, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular, Salih Omurtak, Eğitim, Şehitler, Mehmet Ali Akman, Metin Oktay ve Maliyeciler mahallelerinin belirtilen sokak ve caddelerinde kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Bergama ilçesinde Bölcek Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında; Bayramcılar, Seklik, Tavukçukuru, Rahmanlar, Öksüzler, Kocaköy, Kocahaliller, İsmailli Hacılar ve Bekirler mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında; Eğrigöl Mahallesi'nde ise 11.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş ilçesinde Konaklı, Yolüstü, Umurbey ve Ovakent mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında; Büyükavulcuk, Birgi ve Küçükavulcuk mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında; Üzümlü, Tosunlar, Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy ve Suçıktı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Urla ilçesi Birgi, Zeytinler, Zeytineli, Uzunkuyu ve Barbaros mahallelerinde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.