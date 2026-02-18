İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

Bergama ilçesinde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Tiyelti, Küçükkaya, İncecikler, Çakırlar, Alacalar, Tepeköy, Çağlan, Yerlitahtacı, Yalnızev, Kapukaya, Bahçelievler, Fatih ve Selçuk mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Atçılar Mahallesi'nde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Göçbeyli Mahallesi'nde ve 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Ayvatlar Mahallesi'nde planlı kesinti yapılacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında farklı sokakları kapsayan planlı kesintiler yapılacaktır. Ayrıca Erzene Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Buruncuk, Zeytinova ve Yakacık mahallelerinde kesinti yapılacaktır. Fırınlı, Karahalilli, Kızılcaağaç, Tokatbaşı, Söğütören, Sadıkpaşa, Hatay, Hacı İbrahim, Atatürk, Çamlıbel, Elifli ve Yeşilova mahallelerinde 10.30 ile 11.00 saatleri arasında kısa süreli kesinti uygulanacaktır. Elifli Mahallesi'nde ayrıca 11.01 ile 17.00 saatleri arasında farklı sokakları kapsayan planlı kesintiler yapılacaktır. Arıkbaşı ve Çiftçigediği mahallelerinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Foça

Foça ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Hacıveli, Kemal Atatürk, Yeniköy, Yenibağarası ve Ilıpınar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Hacıhasan, Kemer ve Birgi mahallelerinde; 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Üzümlü Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seferihisar

Seferihisar ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Akarca Mahallesi'nde, 10.30 ile 16.00 saatleri arasında Tepecik Mahallesi'nde kesinti uygulanacaktır. Ayrıca 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Hıdırlık, Camikebir, Çolak İbrahim Bey, Turabiye ve Kavakdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinde Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı

Torbalı ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Şehitler, Yeni, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde kesinti yapılacaktır. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında, Muratbey ve Cumhuriyet mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Özbey, Yeniköy ve Ahmetli mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacaktır. Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp ve Çetin Emeç mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti uygulanacaktır. Aynı bölgelerde 16.00 ile 16.30 saatleri arasında ek bir kesinti daha yapılacaktır. Esentepe, Çetin Emeç ve Fahrettin Altay mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır. Salih Omurtak, Limontepe ve Bahriye Üçok mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca 03.00 ile 03.15 saatleri arasında Fahrettin Altay, Göztepe, Güzelyalı, Çetin Emeç, Fevzi Çakmak, Onur, Basın Sitesi, Esentepe, Esenyalı, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon ve Üçkuyular mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı saat aralığında Şehitler, Salih Omurtak, Poligon, Metin Oktay, Güzelyalı, Maliyeciler, Fahrettin Altay, Göztepe, Esenyalı, Onur, Eğitim, Çetin Emeç, Mehmet Ali Akman ve Üçkuyular mahallelerinde de planlı kesinti yapılacaktır.