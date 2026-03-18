İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Mart İzmir Bergama, Ödemiş, Selçuk elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama ilçesinde kesinti saat 10.00 ile 16.00 arasındadır. Kesinti numarası 3656727'dir. Göçbeyli Mahallesi başta olmak üzere Susam Sokak, Nergis Sokak, Gümüş Sokak, 29 Ekim Caddesi, Yakut Sokak, Ceylan Sokak, Yunus Sokak, Güney Sokak, Pamukçu Sokak, Palalar Sokak, Uygar Sokak, Nazlı Sokak, Küçük Pınar Sokak, Savaş Sokak, Mescit Caddesi, Solaklar Sokak, Kadife Kafe Sokak, Karalar Sokak, Şeref Sokak, Zümrüt Sokak, Canbazlar Sokak, Aslı Sokak, Sezen Sokak, Pehlivanlar Sokak, Bahçıvan Sokak, Palamut Sokak, Arslanlar Sokak, Mine Sokak, Alhatlı Caddesi, Döşeme Sokak, Horoz Sokak, Hurşit Sokak, Karagöz Sokak, Görkem Sokak, Arapalanı Meydanı, Can Sokak, Yıldırım Sokak, Karahan Sokak, Mısırlı Sokak, Mümin Sokak, Sucu Tarlası Sokak, Şelale Sokak, Şakir Sokak, Kiraz Sokak, Taşlık Sokak, Dayılar Sokak, Devrim Sokak, Akbaba Sokak, Hastane Sokak, Kumru Kaya Sokak, Özkan Sokak, Yılmazlar Sokak, Vatan Sokak, 1. Sanayi Sitesi Sokak, Dostluk Caddesi, Aydınlar Sokak, Aşçılar Sokak, Badem Sokak, Bergama Caddesi, Bigalı Sokak, Biçer Sokak, Bölcek Caddesi, Cami Çıkmazı Sokak, Dallık Caddesi, Doğan Sokak, Gani Sokak, Hüseyin Acar Caddesi, Hüseyin Demir Caddesi, Karacan Sokak, Kartal Sokak, Kazım Dirik Caddesi, Kemaller Sokak, Kocapınar Sokak, Kozluca Caddesi, Kumlukaya Sokak, Köy İçi Yol, Mezarlık Caddesi, Nar Sokak, Rahmi Bey Sokak, Sağlık Sokak, Selvi Sokak, Tahir Sokak, Çakıl Sokak, Çakırlar Sokak, Çalışkan Sokak ve İmam Ali Sokak etkilenecektir. Ayrıca Alhatlı, Kozluca, Alibeyli, Aşağıılgındere, Çamoba, Durmuşlar, Ilgıncaber, Kadıköy, Göçbeyli Kaplan, Aziziye, Zağnoz, Yeniler, Yalnızdam, Muratlar ve Ayaskent mahalle ve köylerinde de kesinti uygulanacaktır.

Bornova ilçesinde kesinti saat 09.00 ile 15.00 arasındadır. Kesinti numarası 3656850'dir. Gökdere Mahallesi'nde Güvercin Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, İnci Sokak, Akgül Sokak, Nehir Sokak ve Kale Sokak kesintiden etkilenecektir.

Kiraz ilçesinde kesinti saat 10.00 ile 17.30 arasındadır. Kesinti numarası 3657995'tir. Kaleköy Mahallesi Uzunova Küme Evleri bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Ödemiş ilçesinde iki ayrı kesinti planlanmıştır. İlk kesinti saat 09.30 ile 15.30 arasındadır ve kesinti numarası 3657830'dur. Gölcük Mahallesi Başöğretmen Atatürk Caddesi ile Süleyman Demirel Mahallesi'nde 1073 Sokak, 1063 Sokak, Şoförler Kooperatifi Küme Evleri, Şehit Adnan Menderes Bulvarı, 1066 Sokak, 1058 Sokak, 1044 Sokak, 1052 Sokak, 1069 Sokak, 1059 Sokak ve 1051 Sokak etkilenecektir. İkinci kesinti yine 09.30 ile 15.30 saatleri arasındadır ve kesinti numarası 3658250'dir. Süleyman Demirel Mahallesi'nde 1024 Sokak, Şehit İsmail Hakkı Bulur Sokak, 1050 Sokak, 1049 Sokak, 1039 Sokak, 1037 Sokak ve 1044 Sokak kesintiden etkilenecektir.

Selçuk ilçesinde kesinti saat 09.00 ile 16.00 arasındadır. Kesinti numarası 3657891'dir. İsa Bey Mahallesi'nde 2049 Sokak, 2050 Sokak, Selçuk İzmir Yolu, Kuyumcu Korudağ Mevkii Küme Evleri, Şarapçı Kuyu Mevkii Sokak, Ayvalık Sıfatı Mevkii Küme Evleri, Andon Boğazı Mevkii Küme Evleri, Tarış Arkası Küme Evleri, Kuyumcu Mevkii Küme Evleri, 2048 Sokak ve Bayrakçıkule Mevkii Küme Evleri; Zafer Mahallesi'nde Pranga Mevkii Küme Evleri; Barutçu Mahallesi'nde Civaşır Sokak ve Selçuk Yolu Sokak; ayrıca Belevi ve Atatürk Mahallesi'nde Çorak Mevkii Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.