İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18-19 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 17 Mayıs günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 17 Mayıs günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

17 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID: 3704688.

BALÇOVA

17 Mayıs 2026 tarihinde saat 03.00 ile 03.15 arasında Çetin Emeç Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID: 3705483.

18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Fevzi Çakmak ve Teleferik mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID: 3705629.

BERGAMA

17 Mayıs 2026 tarihinde Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan, Akçenger, Çobanlar, Dereköy Hacılar, Tırmanlar, Ertuğrul, Gazipaşa ve Zafer mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanmaktadır.

18 Mayıs 2026 tarihinde Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent, Zeytindağ, Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan ve İsmailli Hacılar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BORNOVA

17 Mayıs 2026 tarihinde Doğanlar, Egemenlik, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit, Yunus Emre, Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç ve Tuna mahallelerinde elektrik kesintileri planlanmaktadır.

18 Mayıs 2026 tarihinde Kemalpaşa, Atatürk, Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç ve Tuna mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BUCA

17 Mayıs 2026 tarihinde saat 03.00 ile 03.15 arasında Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar ve Zafer mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID: 3705483.

18 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Zafer Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID: 3705502.

KARŞIYAKA

18 Mayıs 2026 tarihinde Bahriye Üçok, İmbatlı, Örnekköy ve Demirköprü mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.

KEMALPAŞA

17 Mayıs 2026 tarihinde Akalan, Aşağıkızılca, Beşpınar, Çambel, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler, Yukarıkızılca Merkez, Aşağı Yenmiş, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet, Bağyurdu Yeni, Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Sarılar, Sinancılar, Yiğitler, Bayramlı, Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Kamberler, Vişneli, Yenikurudere ve Yeşilköy mahallelerinde elektrik kesintileri planlanmaktadır.

18 Mayıs 2026 tarihinde Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli ve Yeşilköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ÖDEMİŞ

17 Mayıs 2026 tarihinde Tosunlar Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

18 Mayıs 2026 tarihinde Artıcak, Birgi, Balabanlı, Konaklı, Umurbey, Ovakent, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler ve Yeniköy mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanmaktadır.

SELÇUK

17 Mayıs 2026 tarihinde Şirince ve Belevi mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.

18 Mayıs 2026 tarihinde Şirince ve Belevi mahallelerinde elektrik kesintileri planlanmaktadır.

Onur BAYRAM
