İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 ŞUBAT

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

Buca ilçesinde Vali Rahmi Bey ve Kozağaç mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, Kuruçeşme ve Adatepe mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, İnönü ile Mustafa Kemal mahallelerinde ise saat 12.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

Bergama ilçesinde Eğrigöl, Karahıdırlı ve Bozköy mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

DİKİLİ

Dikili ilçesinde Kabakum mahallesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında; Denizköy, Çandarlı ve Bademli mahallelerinde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TİRE

Tire ilçesinde Adnan Menderes mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesinde Çamlı ve Yelki mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALÇOVA

Balçova ilçesinde İnciraltı mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

Bornova ilçesinde Mevlana ve Evka 3 mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında; Doğanlar, Egemenlik, Işıklar, Karacaoğlan, Kemalpaşa, Ümit ve Yunus Emre mahallelerinde saat 03.00 ile 03.30 arasında ve ayrıca saat 17.00 ile 17.30 arasında; Karacaoğlan mahallesinde ise saat 11.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesinde Mansuroğlu mahallesinde saat 10.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALİAĞA

Aliağa ilçesinde Bozköy mahallesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİEMİR

Gaziemir ilçesinde Atıfbey mahallesinde saat 01.00 ile 01.30 arasında, saat 09.00 ile 16.00 arasında ve saat 14.00 ile 14.30 arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde Ovakent ve Bademli mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında; Süleyman Demirel mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında; Bucak, Cevizalan, Birgi, Kutlubeyler, Gerçekli ve Üçkonak mahallelerinde saat 09.30 ile 15.30 arasında; Yeniköy, Şirinköy ve Sekiköy mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında; Balabanlı, Yeğenli, Kazanlı ve Bozcayaka mahallelerinde ise saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde Yedi Eylül, Alpkent ve Ertuğrul mahallelerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde Bahçelievler mahallesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENEMEN

Menemen ilçesinde Telekler mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde Günaltay, Ali Fuat Cebesoy, Barış, Maliyeciler, Sevgi, Tahsin Yazıcı, Vatan ve Adnan Süvari mahallelerinde saat 00.00 ile 00.30 arasında; Özgür ile Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında; Yüzbaşı Şerafettin ve Yurdoğlu mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında; Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak mahallelerinde ise saat 13.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABURUN

Karaburun ilçesinde Sarpıncık mahallesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

URLA

Urla ilçesinde Çamlıçay, Şirinkent ve Yelki mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında; Şirinkent mahallesinde ise saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.