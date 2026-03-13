İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BORNOVA / İZMİR

13 Mart 2026 tarihinde Bornova ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 12.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Kayadibi Caddesi ve Gelincik Sokak çevresini etkileyecektir. Kesinti kimlik numarası 3654943'tür.

13 Mart 2026 tarihinde Bornova ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 12.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Zakkum Sokak, 9751. Sokak, Funda Sokak, Gündoğdu Sokak, Kayadibi Caddesi ve 9750. Sokak çevresini etkileyecektir. Kesinti kimlik numarası 3654944'tür.