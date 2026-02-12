İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

Buca ilçesinde Yıldızlar Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak, Toker Sokak, Koca Musa Sokak ve Çamlık Sokak çevresinde kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde saat 12.00 ile 17.00 arasında Atatürk Caddesi, Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı, Öğretmen Mustafa Balcı Sokak, Şehit İslam Yeşil Sokak, Şehit Er Arif Serçe Sokak, Mehmet Memiş Sokak, Gürlek Sokak, Kabakçılar Sokak, Celiloğlu Sokak, Gazi Hasan Şen Sokak ile 2001 ile 2107 numaralı çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

Bornova ilçesinde Kızılay Mahallesi'nde saat 09.00 ile 12.00 arasında 467 ile 499 numaralı sokaklar ve Park İçi Yolu çevresinde kesinti olacaktır. Kazımdirik Mahallesi'nde saat 10.30 ile 14.30 arasında 342/1 ve 357/3 Sokak etkilenecektir. Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, Kavaklıdere ve Yakaköy mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Mevlana Mahallesi'nde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında 1707/11, 1776/9 ve 1776/14 Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında çok sayıda sokakta kesinti olacaktır. Bostanlı Mahallesi'nde saat 10.00 ile 13.00 arasında Hasan Ali Yücel Bulvarı, Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak, Suat Gürbüzer Sokak ve çevresinde kesinti uygulanacaktır. Bahçelievler Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1851 ada çevresindeki sokaklar ve Tokadızade Şekip Bey Parkı iç yolu etkilenecektir. İmbatlı Mahallesi'nde saat 10.00 ile 14.00 arasında Ali Alp Böke Caddesi, Anadolu Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır. Postacılar, Soğukkuyu ve Örnekköy mahallelerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında belirli sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Tuna ve Bahariye mahallelerinde ise saat 12.00 ile 17.00 arasında Kemal Paşa Caddesi ile çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

BERGAMA

Bergama ilçesinde Ayvatlar Mahallesi Ayvatlar Küme Evleri'nde saat 11.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYINDIR

Bayındır ilçesinde Çiftçigediği Mahallesi ile Arıkbaşı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında Arıkbaşı Caddesi, Hürriyet Sokak, Yeşilçam Sokak, Sevgi Yolu Sokak, Okul Sokak ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

FOÇA

Foça ilçesinde Hacıveli ve Kemal Atatürk mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında çok sayıda sokakta kesinti yapılacaktır. Ayrıca Ilıpınar, Yenibağarası ve Yeniköy mahalleleri de aynı saat aralığında kesintiden etkilenecektir.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde Hacıhasan Mahallesi'nde saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti olacaktır. Bıçakçı, Pirinççi, Halıköy ve Bademli mahallelerinde ise saat 09.00 ile 17.00 arasında küme evleri ve yayla bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında belirli sokaklar ve küme evlerinde kesinti yapılacaktır.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde Olgunlar Mahallesi Gedik Küme Evleri ve Olgunlar Küme Evleri'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesinde Çamlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Seferihisar Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta kesinti olacaktır. Yelki Mahallesi 2719 Sokak'ta da aynı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında 7900 ile 7914 numaralı sokaklar ile Menderes Gümüldür Caddesi çevresinde kesinti yapılacaktır.

ÇEŞME

Çeşme ilçesinde Ilıca Mahallesi'nde saat 09.30 ile 15.30 arasında 5068 ile 5103 numaralı sokaklar ve çevresinde kesinti uygulanacaktır. Musalla Mahallesi'nde saat 08.30 ile 10.30 arasında çok sayıda sokak ve küme evinde kesinti olacaktır. Ayrıca Cumhuriyet, Dalyan, Fahrettinpaşa, İsmet İnönü, Sakarya, Üniversite, Ovacık, 16 Eylül, Çakabey, Celal Bayar, Altınkum, Altınyunus ve Boyalık mahallelerinde de gün içerisinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde Emrez ve Peker mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında belirli sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Aydın ve Yunus Emre mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında kesinti olacaktır. Bahçelievler, Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak mahallelerinde ise saat 13.00 ile 17.00 arasında çeşitli sokaklar kesintiden etkilenecektir.