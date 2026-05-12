İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bayındır

12 Mayıs 2026 tarihinde, 20.00 ile 04.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3701366’dır. Hasköy, İbrahimçavuş, Mektep, Necati Uza, Yakapınar, Yeşilova, Arıkbaşı, Çiftçigediği, Havuzbaşı, Kızılcaova ve Çırpı Cami mahallelerinde kesinti yaşanacaktır.

Bayraklı

12 Mayıs 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Soğukkuyu Mahallesi’nde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında, Cengizhan Mahallesi’nde ise 09.00 ile 15.45 saatleri arasında çeşitli sokaklarda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Bornova

12 Mayıs 2026 tarihinde Eğridere Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. 13 Mayıs 2026 tarihinde ise Beşyol ve Karaçam mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Çeşme

12 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, Ildır Mahallesi’nde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. 13 Mayıs 2026 tarihinde Musalla, Boyalık, Sakarya, İsmet İnönü, Fahrettinpaşa, Çakabey, Altınyunus, Ovacık ve Alaçatı bölgelerinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler uygulanacaktır.

Karabağlar

12 Mayıs 2026 tarihinde Maliyeciler, Vatan, Metin Oktay, Adnan Süvari, Esenyalı, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı ve Basın Sitesi bölgelerinde gece saatlerinde kısa süreli planlı kesintiler yapılacaktır. 13 Mayıs 2026 tarihinde de Vatan, Adnan Süvari, Maliyeciler, Metin Oktay, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Basın Sitesi, Esenyalı, Bahçelievler ve Arap Hasan mahallelerinde 01.00 ile 01.45 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Karşıyaka

12 Mayıs 2026 tarihinde Dedebaşı Mahallesi’nde 10.30 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. 13 Mayıs 2026 tarihinde İmbatlı, Örnekköy, Demirköprü ve İnönü mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Kemalpaşa

12 Mayıs 2026 tarihinde Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, Damlacık ve Beşpınar mahallelerinde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. 13 Mayıs 2026 tarihinde Ören Egemen, Yiğitler ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde aynı saat aralığında bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Menemen

12 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Gazi mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. 13 Mayıs 2026 tarihinde Ulus ve Kemal Atatürk mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Ödemiş

12 Mayıs 2026 tarihinde Kayaköy, Yusufdere, Kutlubeyler, Cevizalan, Bucak, Üçkonak, Birgi, Türkmen ve Üç Eylül mahallelerinde farklı saatlerde elektrik kesintileri yapılacaktır. 13 Mayıs 2026 tarihinde Konaklı, Tosunlar, Bıçakçı, Sekiköy, Kayaköy, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Emmioğlu, Türkmen, Üç Eylül, Ortaköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Selçuk

12 Mayıs 2026 tarihinde Belevi bölgesinde 20.00 ile 04.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimliği 3701366’dır.