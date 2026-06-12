İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

14.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi'nde 524, 525, 528, 529, 530, 595, 596 ve 600. sokaklar ile Hastane Caddesi, Mehmet Akif Caddesi ve Rumeli Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3727444.

14.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örnekkent Mahallesi'nde 1414 ve 1415. sokaklar ile Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi ve Halide Edip Adıvar Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3727458.

BORNOVA

14.06.2026 tarihinde saat 08.00 ile 10.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3728337.

14.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere, Naldöken ve Ümit mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3728346.

GAZİEMİR

12.06.2026 tarihinde saat 08.30 ile 14.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dokuz Eylül Mahallesi'nde 692/1, 694 ve 695. sokaklar ile Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sokak'ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3723993.

12.06.2026 tarihinde saat 08.30 ile 14.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Zafer Mahallesi'nde 800 ve 810. sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3724007.

KARŞIYAKA

14.06.2026 tarihinde saat 03.00 ile 06.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi'nde 6439, 6439/1, 6439/2, 6440, 6440/1, 6440/2, 6440/3, 6445, 6446 ve 6484. sokaklar ile Caher Dudayev Bulvarı ve Okan Yüksel Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3728499.

KİRAZ

12.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aydoğdu Mahallesi'nde Aydoğdu Küme Evleri ve Cevizdalları Küme Evleri'nde, Suludere Mahallesi'nde ise Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri ve Suludere Merkez Sokak'ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3727162.

12.06.2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.45 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örencik Mahallesi'nde Avcılar Küme Evleri'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3727195.

ÖDEMİŞ

12.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi'nde Dumlupınar Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Hacı Osman Sokak, Saraçlar Sokak, Şehit Muammer Gönen Sokak ve Umurbey Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3727050.

12.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi'nde 1. Spor Sokak, 18 Evler Sokak, 2. Spor Sokak, Dumlupınar Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Gökçen Sokak, Hacı Abdullah Efendi Sokak, Hacı Osman Sokak, Saraçlar Sokak, Şehit Muammer Gönen Sokak, Sinne Sokak ve Umurbey Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3727055.

12.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sekiköy Mahallesi'nde Küsküt Küme Evleri'nde, Yeniköy Mahallesi'nde ise Yeniköy Kahveleri Küme Evleri'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3727066.

12.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul Mahallesi'nde Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri ve Yeşil Tepe Küme Evleri'nde; Gereli Mahallesi'nde Gereli Küme Evleri'nde; Kışla Mahallesi'nde Gereli Küme Evleri'nde; Kurucuova Mahallesi'nde Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Caddesi, Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri ve Yazlı Kuyu Küme Evleri'nde; Mescitli Mahallesi'nde Mescitli Küme Evleri'nde; Ovakent Mahallesi'nde ve Türkönü Mahallesi'nde Yeşil Tepe Küme Evleri'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3727124.

14.06.2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamyayla Mahallesi'nde Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri ve Yeşil Kır Küme Evleri'nde; Horzum Mahallesi'nde ise Çalı Sokak, Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sokak, Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, İsimsiz Yol, Taşlı Sokak ve Yakup Fidan Sokak'ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3728403.

14.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bademli Mahallesi'nde Mescitli Küme Evleri'nde, Mescitli Mahallesi'nde Mescitli Küme Evleri'nde ve Pirinççi Mahallesi'nde Kızılkule Küme Evleri'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3729161.