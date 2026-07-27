Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan bazı hizmetler, vatandaşların adlarına kayıtlı telefon hatlarından taşınmazlara, araçlardan şirket ortaklıklarına kadar birçok bilgiyi tek ekranda görmesini sağlıyor. Uzmanlar, özellikle dolandırıcılık riskine karşı bu bilgilerin belirli aralıklarla kontrol edilmesini öneriyor.

e-Devlet Kapısı'nda yer alan bazı sorgulama hizmetleri, milyonlarca vatandaşa adlarına kayıtlı bilgileri tek tıkla görüntüleme imkânı sunuyor. Özellikle kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasına karşı vatandaşların belirli aralıklarla bu ekranları kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

ADINIZA KAYITLI TELEFON HATLARINI GÖREBİLİRSİNİZ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sunduğu "Adıma Kayıtlı Telefon Hatları" hizmeti sayesinde vatandaşlar, kimlik numaraları üzerine kayıtlı tüm mobil ve sabit hatları e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Kendilerine ait olmayan bir hat tespit edilmesi halinde ilgili operatöre veya yetkili kurumlara başvuru yapılabiliyor.

ARAÇLARINIZ VE TAŞINMAZLARINIZ TEK EKRANDA

e-Devlet'teki "Araçlarım" hizmetiyle adınıza kayıtlı motorlu taşıtlar görüntülenebilirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün "Taşınmazlarım" hizmetiyle de üzerinize kayıtlı taşınmaz bilgilerine ulaşılabiliyor.

ŞİRKET ORTAKLIĞI VE VERGİ KAYITLARI DA SORGULANABİLİYOR

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden şirket ortaklığı bilgilerini ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu hizmetler aracılığıyla kendilerine ait vergi kayıtlarını da kontrol edebiliyor. Bu hizmetler, olası yanlış kayıtların veya usulsüz işlemlerin fark edilmesini kolaylaştırıyor.

UZMANLAR DÜZENLİ KONTROL ÖNERİYOR

Uzmanlar, kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasına karşı vatandaşların e-Devlet'te yer alan bu sorgulama hizmetlerini belirli aralıklarla kontrol etmelerini öneriyor. Adlarına kayıtlı bilgilerin düzenli olarak incelenmesi, olası usulsüzlüklerin erken fark edilmesine yardımcı olabiliyor.