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Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın Haber Videosunu İzle
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. 2023'ten sonra VNL'de ikinci kez zirveye çıkan "Filenin Sultanları", tarihi zaferle birlikte büyük bir para ödülünü de kasasına koydu.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
  • Takım, turnuvadan toplam 1.098.250 dolar kazandı.
  • Melissa Vargas, finalde 33 sayı atarak MVP seçildi ve 30 bin dolar ödül kazandı.

FIVB Milletler Ligi finalinde güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, parkeden 3-1'lik muhteşem bir galibiyetle ayrıldı. Bu tarihi zafer, Filenin Sultanları'na 2023 yılının ardından bu prestijli turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu getirdi. Kazanılan şampiyonluk, millilerimize kupanın yanı sıra devasa bir maddi gelir de sağladı.

ŞAMPİYONLUĞUN MALİ BİLANÇOSU

Turnuvayı zirvede tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sadece final galibiyetiyle değil, grup aşamasında sergilediği performansla da önemli bir gelir elde etti. Millilerimizin turnuvadan kazandığı ödül tablosu şu şekilde gerçekleşti:

  • VNL Şampiyonluk Ödülü - Finalde Brezilya Galibiyeti (3-1) - 1.000.000 Dolar
  • Grup Aşaması Galibiyetleri - 9 Galibiyet - 85.500 Dolar
  • Grup Aşaması Yenilgileri - 3 Yenilgi - 12.750 Dolar
  • Toplam Takım Kazancı - Turnuva Geneli - 1.098.250 Dolar

MELISSA VARGAS'A "EN DEĞERLİ OYUNCU" ÖDÜLÜ

Brezilya ile oynanan final maçına attığı 33 sayıyla kelimenin tam anlamıyla damga vuran yıldız oyuncumuz Melissa Vargas, performansının karşılığını bireysel olarak da aldı.

2026 Milletler Ligi'nin 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) seçilen Vargas, bu büyük onurun yanı sıra 30 bin dolarlık özel para ödülünün de sahibi oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çok az olmuş verin çocuklara verebildiğin kadar hak ettiler

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Haber Yorumlarıalperenlive:

Yanlış anlamayında Metin abi, herkes birilerine para verin diye buyuruyor kimse elini cebine atmıyor, kimin parasını verelim mesala öneriniz nedir?

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

BİRİNE VERECEKSENİZ 20 BİN ALAN EMEKLİYE VERİN 30-40 SENE BU VATANA HİZMET ETTİLER

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