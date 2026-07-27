Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

ABD’li ünlü R&B şarkıcısı Usher’ın Nashville konserinde sahneye çıkardığı kadın hayranı, soğuk tavırları nedeniyle sahneden gönderildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve tepkilerin hedefi haline gelen kadın hayran, sessizliğini bozarak sert ifadelerle eleştirilere yanıt verdi.

SAHNEDEKİ SOĞUK TAVIRLARI USHER'I KIZDIRDI

47 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Usher, Chris Brown ile birlikte sürdürdüğü The R&B Tour kapsamında Nashville’deki Nissan Stadyumu’nda hayranlarıyla buluştu. Konserin gelenekselleşen ritüellerinden birinde VIP bölümünden seçilen bir kadın hayran sahneye çıkarılarak özel olarak hazırlanan yatağa davet edildi.

Ancak My Boo şarkısıyla tanınan ünlü yıldız, hayranına şarkı söyleyip yakınlaşmaya başladığında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kadın hayranın oldukça gergin, rahatsız ve tepkisiz durması üzerine Usher performansı yarıda kesti. Mikrofondan seyircilere dönerek "Sanırım sahnede olmak istemiyor" diyen şarkıcı, el hareketiyle kadına yerine dönmesini işaret etti. Stadyumdaki binlerce izleyici şaşkınlığa uğrarken o anlar sosyal medyada viral oldu.

"KİMSE SAHNEYE ÇIKMAYI REDDETMEZ"

Sosyal medyada başlayan linç kampanyası ve gelen eleştirilerin ardından sahneden gönderilen kadın hayran sessizliğini bozarak adeta ateş püskürdü. Kendall adındaki kadın hayran, kendisini şu sözlerle savundu: "Öncelikle şunu söyleyeyim; kimse sahneye çıkmayı reddetmez. Gayet iyi görünüyordum. Sizce binlerce insanın beni görmesine izin vermeyecek miydim? Annemle birlikte en öndeki koltuklarda oturuyorduk. Konser başlamadan önce ekip yanımıza geldi ve bizi VIP bölümüne aldı. 'Güzellik ayrıcalığı' denen şeyi siz asla bilemezsiniz! Sahneye kimin için çıkacağınızı da söylemiyorlar!"

"S.KS YAPMAMI MI BEKLİYORDUNUZ?"

Gördüğü zorbalığa tepki gösteren kadın, açıklamasını ağır sözlerle sürdürdü: "Siz resmen benim sahneye çıkıp onunla s.ks yapmamı mı bekliyordunuz? Chattanooga'daki insanlar hiçbir şeye alışık değil. Bu, sizin küçük hayatlarınızda yaşayacağınız en heyecan verici olay olurdu! Beni tanımıyorsunuz, yaşamadığınız bir deneyim yüzünden bana zorbalık yapamazsınız. Hepiniz defolun... Saygısızca öpücükler."

Kaynak: Haberler.com