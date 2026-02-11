İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Şubat günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 11 Şubat günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Buca
Saat 09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kesintiden etkilenecek mahalleler ve sokaklar şunlardır:
Ufuk Mahallesi: 1023. Sokak, 1011. Sokak, 1009/1. Sokak, 1009. Sokak
Menderes Mahallesi: İstiklal Caddesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, 375. Sokak
Aynı saatlerde ayrıca şu bölgeler etkilenecektir:
Menderes Mahallesi: Seyfi Demirsoy Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, 373. Sokak, 1017/1. Sokak, 1017. Sokak, 1015. Sokak, 1013. Sokak
Yaylacık Mahallesi: 1023. Sokak
Saat 09.00 ile 14.00 arasında bir diğer kesinti de şu bölgelerde olacaktır:
Menderes Mahallesi: Adnan Kahveci Caddesi, 145. Sokak, 122/1. Sokak, 122. Sokak, 112. Sokak, 120. Sokak
Yaylacık Mahallesi: Erdem Caddesi, 185. Sokak
Saat 09.00 ile 14.00 arasında Barış Mahallesi'nde 152/6. Sokak, 152/4. Sokak ve 152. Sokak;
Ufuk Mahallesi'nde İstiklal Caddesi, Mehmetçik Caddesi, 1014. Sokak, 1010. Sokak, 1009/1. Sokak;
Menderes Mahallesi'nde 375. Sokak ve 373. Sokak kesintiden etkilenecektir.
Çiğli
Saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Köyiçi Mahallesi: 8085/1. Sokak, Dere Caddesi, Köyiçi Caddesi, 8085. Sokak, 8084. Sokak, 8055/1. Sokak
Şirintepe Mahallesi: 8169. Sokak, 8164. Sokak, 8161. Sokak, 8160. Sokak, 8154. Sokak, 8145. Sokak, 8144. Sokak, 8143/1. Sokak, 8143. Sokak, 8142. Sokak, 8128/1. Sokak, 8128. Sokak, 8169/1. Sokak
Güzeltepe Mahallesi: 8133. Sokak, 8154/1. Sokak, 8164/1. Sokak, 8166. Sokak, 8167. Sokak, 8168. Sokak, 8173. Sokak
Yakakent Mahallesi genelinde
Karşıyaka
Saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.
Bahçelievler Mahallesi: Cevdet Bilsay Caddesi, 1851. Sokak, 1851/11. Sokak, 1851/13. Sokak, 1851/2. Sokak, 1851/3. Sokak, 1851/4. Sokak, 1851/6. Sokak, 1851/7. Sokak, 1851/8. Sokak
Ayrıca saat 10.00 ile 14.00 arasında şu bölgelerde kesinti olacaktır:
Goncalar Mahallesi: 6032. Sokak, 6029/1. Sokak, 6029. Sokak, 6028. Sokak, 6010/1. Sokak, 6010. Sokak, 6009. Sokak, 6033. Sokak, 6031. Sokak, Ali Alp Böke Caddesi, 6034. Sokak, 6006. Sokak, 6008. Sokak
Dedebaşı Mahallesi: 6137. Sokak, 6126. Sokak, 6125. Sokak, 6007. Sokak
Gaziemir
Saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Gazi Mahallesi: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, 28/22. Sokak, Akçay Caddesi, 28/30. Sokak
Konak
Saat 02.00 ile 04.00 arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Uğur, Yenigün, Akıncı, Etiler, Fevzi Paşa, Güneş, Güzelyurt, İsmet Kaptan, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Kültür ve Tan mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokak kesintiden etkilenecektir.
Bu bölgelerde Gazi Osman Paşa Bulvarı, Fevzi Paşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Atatürk Caddesi, Mürselpaşa Bulvarı ve çevresindeki sokaklar bulunmaktadır.