İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

10 Mart 2026 tarihinde Aliağa ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Saat 10.00 ile 13.00 arasında Yalı Mahallesi'nde Organize Sanayi Yolu Caddesi, Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Karayerler Küme Evleri çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı saatler arasında Çaltılıdere Mahallesi'nde Pınarcık Yolu, Pınarcık Sokak, Pınarcık Köy Yolu, Pehlivan Sokak, Ebru Sitesi Küme Evleri, Cumhuriyet Sokak, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Küme Evleri, Şentürk Sokak ve Karşıyaka Küme Evleri civarında elektrik kesintisi olacaktır. Ayrıca aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Bozköy Mahallesi'nde Kara Sokak, Bozköy Okul Sokak, 13/17. Sokak, Bozköy Avcı Sokak, Bozköy Tepe Sokak, 13/20. Sokak, 13/29. Sokak, 13/27. Sokak, Çakıcı Sokak ve Ova Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

BERGAMA

10 Mart 2026 tarihinde Bergama ilçesinde çeşitli mahalle ve köylerde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında Koyuneli Mahallesi'nde Koyuneli Köyü İç Yolu ve Yuntdağ Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 16.00 arasında Aşağıkırıklar Mahallesi'nde elektrik kesintisi olacaktır. Saat 10.00 ile 15.00 arasında Çobanlar, Çeltikçi, Akçenger, Dereköy, Pirveliler, Örenli, Çürükbağlar, Çaltıkoru, Yortanlı, Tırmanlar, Dereköy Hacılar ve Eğiller mahalleleri ile bu mahallelerin köy içi yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde Bergama ilçesinde yapılacak çalışmalar kapsamında saat 10.30 ile 13.30 arasında İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Öksüzler, Rahmanlar, Bekirler, Atçılar, Tavukçukuru ve Koyuneli mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 16.30 arasında Göçbeyli Mahallesi'nde çok sayıda cadde ve sokakta kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 15.00 arasında Bayramcılar ve İsmailli mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Saat 10.00 ile 16.00 arasında ise Ovacık, Eğrigöl ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

10 Mart 2026 tarihinde Bornova ilçesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Gökdere Mahallesi'nde Akgül Sokak ve Ceylan Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır. 11 Mart 2026 tarihinde ise yine saat 09.00 ile 15.00 arasında Gökdere Mahallesi'nde Akgül Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, Kale Sokak, Nehir Sokak ve İnci Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BUCA

10 Mart 2026 tarihinde Buca ilçesinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Adatepe Mahallesi'nde 62/10. Sokak, Erdem Caddesi, 62/9. Sokak ve 62/5. Sokak çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

10 Mart 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Yelki Mahallesi'nde 2336, 2245, 2272 ve 2274 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Atatürk Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Şehit İlhami Yılmaz Caddesi ve çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Yelki, Çamlı, Küçükkaya, Kahramandere ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde çeşitli cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR

10 Mart 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde birden fazla saat diliminde kesintiler uygulanacaktır. Saat 00.00 ile 00.15 arasında Aşık Veysel, Osman Aksüner, Cennetoğlu ve Karabağlar mahallelerinde çok sayıda sokakta kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 08.00 ile 08.15 arasında yine aynı mahallelerde kısa süreli bir kesinti uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında ise Kibar Mahallesi'nde birçok sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında İhsan Alyanak, Uzundere ve Abdi İpekçi mahallelerinde bazı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 11.00 ile 13.00 arasında Uzundere, Tırazlı ve Yurdoğlu mahallelerinde çeşitli cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 15.00 arasında İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi mahallelerinde farklı sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARŞIYAKA

10 Mart 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Aksoy Mahallesi'nde Halim Erker Sokak, Hasan Tahsin Abakan Sokak, Haluk Besen Sokak ve çevredeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı saatler arasında Aksoy Mahallesi'nin farklı sokaklarında da ikinci bir planlı kesinti uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde bazı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 13.00 ile 15.00 arasında Donanmacı Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nin bazı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

10 Mart 2026 tarihinde Seferihisar ilçesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Tepecik Mahallesi'nde birçok cadde ve sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 16.30 arasında Ulamış Mahallesi'nde bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 16.30 arasında Turgut Mahallesi, Ulamış Mahallesi ve Düzce Mahallesi'nin bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında Ulamış, Düzce ve Turgut mahallelerinde çeşitli cadde, sokak ve küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

10 Mart 2026 tarihinde Menderes ilçesinde saat 09.00 ile 09.30 arasında Kemalpaşa ve Kasımpaşa mahallelerinde bazı sokaklarda kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 16.30 ile 17.00 arasında yine Kemalpaşa ve Kasımpaşa mahallelerinde aynı bölgeleri kapsayan ikinci bir kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Mithatpaşa ve Altıntepe mahallelerinde çok sayıda sokak ve küme evinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.