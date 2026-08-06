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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da deprem meydana geldiğine yönelik iddialar, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Bazı vatandaşlar hissettiklerini ifade ettikleri sarsıntıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, çok sayıda kişi yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son deprem verilerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddialarının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine çevrildi. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe tarihli son deprem verilerine ilişkin merak edilen detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kurumun güncel Son Depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Ağustos 2026 Perşembe günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan veriler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylara ulaşabiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar, AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

6 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başladı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" soruları araştırılmaya devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son deprem verileri yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar doğrultusunda haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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