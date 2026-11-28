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İstanbul'da kış havasının etkisini göstermeye başlamasıyla vatandaşlar kar yağışının hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan açıklamalarda, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının megakenti etkisi altına alacağı bildirildi. Sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği belirtildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu, hangi ilçelerde kar görülecek? İşte merak edilen hava durumu detayları...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışı beklentisi, Valilik ve AKOM'un soğuk hava uyarılarının ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kent, 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağışların İstanbul genelinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı ihtimali de araştırılıyor. Ancak paylaşılan son meteorolojik değerlendirmelerde kent genelinde kar yağışı yerine yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklentisi öne çıkıyor.

Bu nedenle İstanbul'un tamamında kar yağışı beklenirken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

İstanbul Valiliğinin paylaştığı tahminlere göre 29 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında kentte hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

29 Kasım Pazar: 9-10 derece

30 Kasım Pazartesi: 4-5 derece

1 Aralık Salı: 3-6 derece

2 Aralık Çarşamba: 3-5 derece

Özellikle 1 Aralık Salı günü sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN BUZLANMA VE DON UYARISI

İstanbul Valiliği, sıcaklıkların ani şekilde düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer ise 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN SİBİRYA SOĞUKLARI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.

AKOM'un değerlendirmesine göre cumartesi gecesinden itibaren etkisini göstermesi beklenen soğuk hava nedeniyle mevcut durumda 16-18 derece civarında seyreden sıcaklıklar 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyecek.

SOĞUK HAVA 7-10 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

AKOM tarafından yapılan değerlendirmede, soğuk hava dalgasının 7-10 gün boyunca etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Bu süreçte rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken, İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İstanbulluların önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüşü, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.