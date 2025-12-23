İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

BAĞCILAR

24 Aralık 2025 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi sokak bölgelerinde bakım çalışması kapsamında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Aralık 2025 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Merkez Hürriyet Mahallesi 116, 117, 121, 122, 123, 125, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ve Mahmutbey Sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Kemalpaşa Mahallesi 1956, 1958, 1959 ve 1960 sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Aralık 2025 tarihinde 00.30 ile 02.00 saatleri arasında Merkez 100. Yıl Mahallesi 2186. Sokak bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAHÇELİEVLER

24 Aralık 2025 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Merkez Kocasinan Merkez Mahallesi Anadolu 1 ve Çamlı Sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Aralık 2025 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Merkez Yenibosna Merkez Mahallesi Kerem 1 Sokak ile Zafer Mahallesi Akarsu 1, Akarçeşme, Akatlar, Akyol, Altıntaş, Aydınlık, Ayşeçavuş, Azimkar, Baharistan, Balçık, Bağlarbaşı, Bulut 1, Bilgili, Emir Sultan, Marsan, Site 3, Tebriz ve Özlem sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Aralık 2025 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Merkez Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Sokak ile Bağcılar ilçesi Merkez Barbaros Mahallesi 202, 205 ve Mahmutbey Sokak bölgelerinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Merkez Soğanlı Mahallesi Altıparmak, Baharlı, Buhara, Gülayla, Halide Edip Adıvar, Hızır, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa, Necatibey, Serap 1, Seray, Setüstü, Sevinç, Yılmaz ve Ümit Yaşar Oğuzcan sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

24 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Adnan Kahveci Mahallesi Cebeci, Kafkas ve Paşabahçe sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Adnan Kahveci Mahallesi Armutlu, Atakent, Mutlu, Mine, Ozan, Sevda ve Özgürlük sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENLER

24 Aralık 2025 tarihinde 00.30 ile 02.00 saatleri arasında Merkez Havaalanı Mahallesi Anadolu, Füze, Firuzan, Havaalanı ve Uludağ sokakları ile Oruçreis Mahallesi çok sayıda sokak ve cadde bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

24 Aralık 2025 tarihinde 00.30 ile 02.00 saatleri arasında Merkez Yenidoğan Mahallesi Karadeniz Sokak bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ŞİŞLİ

24 Aralık 2025 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi, Duatepe Mahallesi ve Merkez Mahallesi sınırları içinde yer alan çok sayıda sokakta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.