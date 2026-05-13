Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında çekilen görüntüler büyük ses getirdi. Air Force One ve Trump konvoyu birkaç metre önünden geçerken hiç hareket etmeden nöbet tutan Çinli asker, disiplinli tavrıyla milyonlarca kez izlendi. Görüntüler, Trump ile Şi Cinping arasında gerçekleşen kritik zirvenin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Çinli bir askerin, Air Force One uçağı piste inerken ve Trump konvoyu birkaç metre önünden geçerken hiç hareket etmeden nöbet tutması milyonlarca kez izlendi.

Videoda Çinli askerin uzun süre boyunca tek bir mimik bile göstermeden dimdik ayakta beklediği görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları askerin disiplinini ve soğukkanlılığını konuşurken, görüntüler özellikle Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki kritik zirvenin gölgesinde viral hale geldi.

TRUMP-Şİ ZİRVESİ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Trump’ın 8,5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Çin ziyareti, yalnızca diplomatik temaslarla değil, sembolik görüntülerle de dikkat çekti. Görüşmelerde ticaret savaşları, teknoloji kısıtlamaları, İran krizi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve çok sayıda Amerikan şirketinin temsilcisi eşlik ederken, heyette Elon Musk, Tim Cook ve Jensen Huang gibi isimlerin yer alması da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çinli askerin görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez paylaşılırken, birçok kullanıcı askerin disiplinini “film sahnesi gibi” yorumladı. Bazı kullanıcılar ise görüntünün Çin’in devlet protokolü ve askeri disiplin anlayışını simgelediğini savundu.

Erdem Aksoy
