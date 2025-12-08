İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabahın erken saatlerinde alışılmadık bir hareketlilikle güne başladı. Kentin farklı bölgelerinden peş peşe gelen "hafif sarsıntı" ve "titreme" bildirimleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu dillendirdi. Kimileri evinde hafif bir titreşim hissettiğini aktarırken, kimileri de park halindeki araçlarının anlık olarak sallandığını söyledi. Yaşanan duruma ilişkin tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilen ileri teknoloji sensörler sayesinde ölçülen yer hareketleri saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına düşüyor. Kandilli'nin yüksek hassasiyetli kayıt sistemleri, en küçük titreşimleri dahi tespit ederek kamuoyuna aktarıyor. Her iki kurumun verileri, güncel ve doğrulanmış bilgi arayan vatandaşlar için hâlâ en güvenilir başvuru kaynakları arasında.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı son depremler tablosunda; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve oluş zamanı gibi teknik bilgiler detaylarıyla yer alıyor. Böylece vatandaşlar, resmi kurum tarafından doğrulanmış verilere hızlı şekilde ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca süren deprem izleme çalışmaları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamayı ve sosyal medyada oluşabilecek bilgi kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor.

8 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

8 Aralık 2025 Pazartesi sabahında İstanbul'un farklı ilçelerinden hafif bir sallantı hissedildiğine dair paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan bazı vatandaşlar, çok kısa süren bir titreşim algıladıklarını belirterek akıllara şu soruyu getirdi: "İstanbul'da deprem mi oldu?"

Paylaşımların çoğalmasının ardından gözler yeniden Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi duyurularına çevrildi. Her iki kurum da sosyal medyada hızla yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyararak son durumun yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, teyitsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.