Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul yeni güne alışıldık temposuyla adım atarken, sabahın erken saatlerinde şehirde hakim olan alışılmadık hava kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kentin dört bir yanından peş peşe gelen benzer gözlemler, sosyal medyada merak dalgası oluşturdu ve "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabahın erken saatlerinde alışılmadık bir hareketlilikle güne başladı. Kentin farklı bölgelerinden peş peşe gelen "hafif sarsıntı" ve "titreme" bildirimleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu dillendirdi. Kimileri evinde hafif bir titreşim hissettiğini aktarırken, kimileri de park halindeki araçlarının anlık olarak sallandığını söyledi. Yaşanan duruma ilişkin tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilen ileri teknoloji sensörler sayesinde ölçülen yer hareketleri saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına düşüyor. Kandilli'nin yüksek hassasiyetli kayıt sistemleri, en küçük titreşimleri dahi tespit ederek kamuoyuna aktarıyor. Her iki kurumun verileri, güncel ve doğrulanmış bilgi arayan vatandaşlar için hâlâ en güvenilir başvuru kaynakları arasında.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı son depremler tablosunda; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve oluş zamanı gibi teknik bilgiler detaylarıyla yer alıyor. Böylece vatandaşlar, resmi kurum tarafından doğrulanmış verilere hızlı şekilde ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca süren deprem izleme çalışmaları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamayı ve sosyal medyada oluşabilecek bilgi kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

8 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

8 Aralık 2025 Pazartesi sabahında İstanbul'un farklı ilçelerinden hafif bir sallantı hissedildiğine dair paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan bazı vatandaşlar, çok kısa süren bir titreşim algıladıklarını belirterek akıllara şu soruyu getirdi: "İstanbul'da deprem mi oldu?"

Paylaşımların çoğalmasının ardından gözler yeniden Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi duyurularına çevrildi. Her iki kurum da sosyal medyada hızla yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyararak son durumun yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, teyitsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

Fernebahce şampiyon oldu
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek' iddiasına yanıt

"Erdoğan görüşecek" iddiası yalanlandı: Türkiye'nin güvenlik...
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.